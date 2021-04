Yasuke : un trailer pour l’anime japonais original de Netflix

Une adaptation romancée de l'histoire du premier samouraï afro-américain.

Yasuke, le premier samouraï africain du monde, a dû se battre tout au long de sa vie pour obtenir sa place dans l’histoire. Les archives de son passage dans le Japon du 15ème siècle et de son service auprès du daimyo Nobunaga Oda sont encore rares et remplies de lacunes. Pourtant, étant donné l’importance du personnage, le créateur de la série animée, LeSean Thomas, s’étonne qu’il n’y ait pas eu de “récit à part entière dans les médias grand public” sur le guerrier. Il est sur le point de changer cela, mais avec une touche surnaturelle grâce à Netflix et MAPPA, le studio à l’origine des récentes adaptations de Dorohedoro, The God of High School et Jujutsu Kaisen.

Un trailer pour Yasuke

Raconté en six épisodes, l’anime qui se déroule dans une réalité alternée suit le plus grand ronin jamais connu dans sa lutte pour maintenir une vie paisible en tant que batelier d’un village local après avoir survécu à un passé marqué par la violence et la mort.

Yasuke sera exclusivement diffusé sur Netflix à partir du 29 avril prochain.