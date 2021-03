Yasuke, la série animée de Netflix sur un samouraï africain

La création originale de la plateforme américaine Netflix en collaboration avec le studio MAPPA va raconter l'histoire d'un membre noir de la classe guerrière devenu une légende après avoir combattu aux côtés d'un puissant seigneur dans le féroce Japon du 16ème siècle.

En développement depuis pratiquement trois ans pour Netflix, Yasuke est réalisé par LeSean Thomas (Cannon Busters, Black Dynamite, Children of Ether, The Legend of Korra) avec l’aide du character designer Takeshi Koike (Animatrix, Redline, Lupin III, Afro Samurai) et le compositeur Flying Lotus (Kuso, Blade Runner Black Out 2022, Carole & Tuesday) pour l’ambiance musicale. Composée de six épisodes et prévu pour le 29 avril prochain, la mini-série animée s’attarder sur un esclave africain qui va devenir un samouraï pour servir le célèbre Oda Nobunaga dans un univers fantastique alternatif du Japon féodal.

A village in danger, a mysterious child, warring daimyo, and the greatest ronin never known all clash in a Japan of magic and mechs. Learn the story of the first African samurai when LeSean Thomas’s Yasuke, voiced by Lakeith Stanfield, arrives next year. pic.twitter.com/jCabzutMIv — NX (@NXOnNetflix) October 27, 2020

“Yasuke est une figure fascinante et mystérieuse de l’histoire du Japon qui suscite un intérêt croissant dans les médias d’aujourd’hui au fil des décennies“, explique le réalisateur LeSean Thomas. “J’ai appris pour la première fois le rôle de Yasuke dans l’histoire du Japon il y a une dizaine d’années. Le livre pour enfants Kuro-suke de Kurusu Yoshio présentait des images qui ont piqué ma curiosité. Le fait d’apprendre qu’il ne s’agissait pas seulement d’un personnage de fiction, mais d’une personne réelle, était un matériau passionnant pour une histoire d’aventure. J’ai hâte que les fans de longue date et les nouveaux venus apprécient notre version réimaginée de ce personnage historique.”

Les premières images de l’anime Yasuke

Le studio MAPPA, connu pour avoir animé la quatrième saison de Attack on Titan, révèle le synopsis officiel de Yakuke : “Dans un Japon féodal déchiré par la guerre, rempli de mecha et de magie, un samouraï africain qui a réellement servi le légendaire Oda Nobunaga, lutte pour maintenir une existence paisible après une vie passée de violence. Mais lorsqu’un village local devient le centre de bouleversements sociaux entre daimyos en guerre, Yasuke doit prendre son épée et transporter un mystérieux enfant qui est la cible de forces obscures et de seigneurs de guerre sanguinaires.”