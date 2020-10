Yamaha dévoile un nouvel ampli sans fil pour guitare

Dès lors que l'on veut un peu de volume avec une guitare, il faut passer par un ampli. Il existe aujourd'hui pléthore de modèles, avec des fonctionnalités très avancées. Cette nouvelle référence Yamaha fonctionne sans fil.

De plus en plus en haut-parleurs sont aujourd’hui sans fil. Ce n’est donc pas vraiment une surprise d’apprendre qu’il en va de même pour les amplificateurs de guitare. Yamaha le fait en vérité déjà depuis quelque temps mais aujourd’hui la marque dévoile une toute nouvelle référence pour le moins intéressante, le Yamaha THR30IIA.

Yamaha dévoile un nouvel ampli pour guitare

Contrairement à certains autres ampli sans fil pour guitare de la gamme THR, ce nouveau modèle semble avoir été pensé pour les guitares acoustiques. Il s’agit en effet d’un ampli 30 W avec double speaker 3,5 pouces et un préampli micro D-PRE intégré. Au total, il y a trois modes microphone parmi lesquels choisir : dynamique, tube et condensateur. Et il y a aussi des paramètres pour affiner le tout selon le type de cordes montées sur votre guitare.

Un ampli doté d’une connectivité sans fil

En ce qui concerne la connectivité sans fil à proprement parler, les guitaristes auront besoin du transmetteur Line 6 Relay G10T vendu séparément. Si vous n’en avez pas, vous pourrez toujours brancher votre guitare directement sur l’ampli avec un bon vieux câble. Il y a aussi la connectivité Bluetooth qui permet à l’ampli de servir, en sus, d’enceinte stéréo connectée. Pour profiter du meilleur des deux mondes, en quelque sorte.

Cela étant dit, aussi alléchant puisse paraître cet ampli, le Yamaha THR30IIA est vendu au tarif pour le moins élevé de 869$. Mais si vous voulez quelque chose de compact à emporter partout avec vous et qui soit sans fil, ce nouveau modèle pourrait vous intéresser. Cela justifie-t-il à lui seul un tarif si élevé ? Difficile à dire. Si vous n’êtes pas convaincu(e), vous pourrez toujours vous rabattre sur une référence plus traditionnelle, sans connectivité sans fil. La qualité sera la même, vous devrez simplement trimballer un câble.