Yakuza : la licence de Sega délaisse officiellement l’action pour le tour par tour

Un avenir sous le signe du JRPG au tour par tour pour Yakuza.

Avant d’être intégrés dans Yakuza 7 avec le nouveau héros Ichiban Kasuga, les affrontements au tour par tour n’étaient qu’un simple poisson d’avril du Ryu ga Gotoku Studio avant de réellement prendre forme alors que les précédents jeux misaient sur des combats en temps réel. Véritable parodie du genre JRPG, le septième opus est devenu l’épisode qui s’est le mieux vendu de la licence en l’espace de quelques mois seulement. La sortie occidentale simultanée sur les consoles PlayStation et Xbox, ainsi que sur PC, la traduction dans plusieurs langues et la version définitive sur PS5 ont participé à ce franc succès.

Si le tour par tour devait simplement être une mécanique temporaire pour créer un effet de surprise et un certain rafraîchissement, les producteurs Toshihiro Nagoshi et Kazuki Hosokaw annonce qu’elle dessinera désormais l’avenir de la série : “Elle a été transformée en un JRPG au tour par tour avec Yakuza 7. D’un autre côté, au cours de l’année, Ryu Ga Gotoku Studio a accumulé des ressources et un savoir-faire pour créer des jeux d’action flashy et exaltants qui sont faciles à apprécier. Nous avons donc décidé de laisser vivre notre gameplay d’action signature avec Judgment.”

Des remakes pour les spin-off Yakuza Kenzan et Yakuza Ishin ?

Scott Strichart, senior localisation producer chez Sega, ne ferme pas la porte à une sortie occidentale de Yakuza Ishin et Yakuza Kenzan : “Nous admettons volontiers qu’il y a des trous dans le catalogue que nous souhaitons combler et que le Japon souhaite que nous comblions. La question est littéralement de leur trouver de l’espace sur le planning de sorties. Comme vous l’avez dit, il existe des risques de saturation. Devons-nous donc arrêter de proposer de nouvelles choses pour en sortir d’anciennes ? Devons-nous sortir le vieux truc alors que nous sommes en plein milieu de notre travail sur le nouveau truc et ensuite demander aux gens d’acheter les deux ? Il existe une vraie problématique de saturation du marché. Et c’est là où nous en sommes malheureusement. Aussi forte soit notre envie de sortir ces jeux en occident, nous devons d’abord trouver la place et le bon timing pour le faire.”

Selon Daisuke Sato, producteur de la licence Yakuza, cela pourrait arriver bien plus vite qu’on le pense car une récente exclusivité PS4 a permis de relancer les discussions : “Je voulais déjà sortir les jeux de samouraï comme Kenzan et Ishin en occident bien avant la sortie de Ghost of Tsushima. Après Yakuza 0, nous étions malheureusement très occupés avec la remasterisation pour PS4 des jeux Yakuza numérotés. Nous avons donc manqué l’opportunité de travailler sur certains de ces autres jeux. Et je dirais qu’au contraire, Ghost of Tsushima a aidé à intéresser les joueurs occidentaux aux samouraïs. Je devrais donc me dire que maintenant est une période plus propice à la sortie de ces jeux en Occident.“