Yakuza 8 : sortie en 2024 et improbable retour de Kazuma Kiryu

Sega annonce Yakuza 8 sur consoles et PC.

L’histoire de Yakuza 8 mettra en scène Ichiban Kasuga (interprété par Kazuhiro Nakaya), le protagoniste de Yakuza 7, et Kazuma Kiryu (interprété par Takaya Kuroda), le personnage principal de la licence Yakuza. Ils seront à la tête d’une équipe différente. Le célèbre Dragon de Dojima a d’ailleurs changé de coiffure pour des raisons qui ne peuvent être révélées pour le moment… A noter que le système de combat RPG au tour par tour sera de nouveau présent.

Un trailer pour Yakuza 8

Yakuza 8 sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam/Microsoft Store) en 2024. Ce nouvel opus devrait être le plus grand jeu Yakuza du studio Ryu Ga Gotoku à ce jour.

Il semble que la licence Yakuza prendra désormais le nom de Like a Dragon à l’avenir pour les sorties occidentales comme Yakuza 7 qui s’appelle Yakuza : Like a Dragon et Like a Dragon : Ishin, le remake de Yakuza Ishin avec le moteur graphique Unreal Engine 4.