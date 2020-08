Yakuza 7 : la version européenne est prévue pour novembre prochain

Le lancement du prochain opus de la série Yakuza en Europe, mais également aux Etats-Unis, est officiellement daté par l'éditeur japonais Sega.

Attendu pour le 13 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC (Windows 10 et Steam), ainsi que sur Xbox Series X au lancement de la console (courant novembre) et sur PS5 à une date ultérieure (aucune communication de Sony dans l’immédiat), Yakuza 7 du Ryu Ga Gotoku Studio est un JRPG dynamique proposant une aventure qui combine les bagarres intenses pour lesquelles la série Yakuza est réputée, avec la profondeur stratégique, la personnalisation et la grande variété de compétences que l’on attend d’un jeu de rôle classique. Le tout se déroule dans les rues de Yokohama au Japon.

Et si on vous dévoilait le steelbook de l'édition Day Ichi de #YakuzaLikeADragon ? 🦞 Qu'en pensez-vous ? Nous on est fans de tous les détails ! pic.twitter.com/zKw9qTkU4m — Koch Media France🎮 (@KochMediaFR) August 24, 2020

La bande-annonce “How Will You Rise ?” de Yakuza 7

Sega détaille le nouveau trailer de Yakuza 7 : “Dans cette vidéo, on peut voir le nouveau protagoniste de la saga, Ichiban Kasuga, aux côtés de certains de ses plus fidèles coéquipiers, Nanba, Saeko, et Adachi, tandis qu’ils s’essaient à certains jobs, plus d’une vingtaines disponibles, tout au long du jeu. Ichiban se voit comme le personnage principal d’un RPG et toutes ses aventures prendront la forme de combats au tour par tour. Si vous avez toujours voulu porter une toque de chef et saupoudrer vos ennemis d’une pincée de poivre pour les finir avec style, nous sommes heureux de dire qu’aucun jeu à part le notre vous offrira cette expérience. De nouveaux éléments de gameplay, des détails sur les classes jouables ainsi que des informations sur le contenu passionnant et hilarant de Yakuza 7 seront dévoilés prochainement.”