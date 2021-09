Yahoo Mail : l’application iPad enfin disponible pour les Mac avec puce Apple Silicon

L'application iPad Yahoo Mail enfin disponible pour les Mac M1. Rendez-vous sur l'App Store pour la télécharger et l'installer.

Les emails sont énormément utilisés aujourd’hui. Les clients email aussi, par extension. Qu’il s’agisse de clients web ou d’applications natives, les clients sont obligatoires pour utiliser les emails. Yahoo Mail est une solution parmi tant d’autres et aujourd’hui, l’application iPad est enfin disponible pour les Mac équipés d’une puce Apple Silicon, M1 pour le moment.

Les usages mobiles sont en constante progression, il n’est donc pas surprenant que les développeurs se concentrent sur les applications mobiles et améliorent les expériences web sur les appareils mobiles. Dans certains cas, les applications mobiles sont mêmes plus abouties, plus efficaces, mieux conçues, que leurs équivalents dédiés au desktop.

Si vous aviez l’impression que l’application mobile Yahoo Mail offrait une meilleure expérience que la plate-forme web, alors vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que l’entreprise vient d’annoncer que son application native pour iPad est désormais disponible au téléchargement pour les ordinateurs Mac M1.

Rendez-vous sur l’App Store pour la télécharger et l’installer

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, pour pallier l’absence d’applications natives pour les Mac M1 (pour le moment), Apple permet aux applications iOS de fonctionner sur macOS. Ceci étant dit, il revient aux développeurs de permettre ou non à leurs applications d’être utilisées sur les Mac. En effet, les applications iOS n’étant pas, de base, optimisées pour macOS, dans leurs interfaces notamment, les développeurs peuvent ne pas vouloir proposer une expérience dégradée sur ce genre de plates-formes dotées d’un très grand écran.

Dans le cas de Yahoo Mail, il semblerait que les développeurs soient très heureux que les utilisateurs puissent profiter de l’application iPad sur les Mac M1. L’application est d’ores-et-déjà disponible. Si vous êtes intéressé(e), rendez-vous sur la fiche App Store de l’application.