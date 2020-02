Yager Development renforce ses finances avec l’aide de Tencent

Déjà bien implanté dans l'industrie vidéoludique, le géant chinois Tencent a fait l'acquisition d'une partie du capital du studio allemand Yager Development.

Les créateurs de Spec Ops : The Line vont pouvoir continuer à se développer comme indépendant dans le free-to-play avec The Cycle (jeu de tir et de quête compétitif en exclusivité sur l’Epic Games Store) grâce à l’investissement de Tencent, le groupe chinois qui dispose de nombreuses participations dans les studios de jeux vidéo (la plus récente étant celle de PlatinumGames) : “Tencent n’est pas seulement la première société de jeux vidéo au monde, mais aussi un investisseur prolifique avec un historique remarquable. Nous sommes très satisfaits de rejoindre la liste des partenaires de Tencent. Nous sommes convaincus que cela améliorera considérablement la portée de nos activités, non seulement en ayant accès au réseau et aux ressources de Tencent, mais en exploitant le vaste savoir-faire que Tencent possède.”

The Cycle de Yager Development revient avec une deuxième saison

Le JcEcJ des développeurs berlinois s’enrichit avec de nouveaux contenus :

La carte “Chutes du croissant” (beaucoup plus grande, plus ouverte et offre l’accès à de nombreux styles de jeu), quatre nouveaux biomes pour Fortuna III

Nouveau passe de saison (deux versions), plus de 50 récompenses (apparences et des revêtements d’arme et armure, des émoticônes, des bannières et d’autres éléments de personnalisation) pour les Prospecteurs, accès à plus de 180 objets, personnalisation de la capsule d’atterrissage, de nouveaux types de véhicules et de nouvelles épées

Deux nouveaux personnages avec Korolev, un paladin lourdement armé, et Trublionne, un pistoléro de talent

La cinématique de la saison 2 de The Cycle

Le PDG Timo Ullmann de Yager Development rappel par ailleurs : “Il y a seulement deux semaines, nous avons lancé la première itération de la Station spatiale (un espace en 3D où les joueurs peuvent se rencontrer et interagir) et le Mode classé, une manière plus précise et compétitive de jouer à The Cycle. Dans ce mode, tous les joueurs commencent au même rang de Prospecteur et tentent de monter dans le classement pour devenir des Prospecteurs de prestige et s’emparer de bannières exclusives. Tous les éléments de jeu aléatoires ou qui dépendent de la chance sont supprimés pour laisser place à une compétition basée uniquement sur les talents des joueurs. La première saison classée durera jusqu’à fin février, et de nombreuses autres améliorations seront bientôt déployées pour satisfaire les joueurs JcJ les plus compétitifs.”