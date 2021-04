Xuan Yuan Sword 7 va faire ses débuts en Europe et en Amérique du Nord

La légendaire série de RPG chinois arrive sur les consoles occidentales.

Véritable référence culturelle en Chine, la saga Xuan Yuan Sword de SOFTSTAR (Sword & Fairy, Richman) et DOMO Studio, l’un des principaux studios de développement de Softstar, base son histoire sur la mythologie de l’Empire du Milieu. Réservé pendant plus d’une trentaine d’années aux amoureux chinois de RPG, le dernier opus est présenté comme un point d’entrée accessible pour les joueurs de l’Occident avec son histoire autonome et ses combats dynamiques en temps réel.

Xuan Yuan Sword has been a part of Chinese popular culture for more than 30 years. Our release of Xuan Yuan Sword 7 marks its debut on western consoles! This is a standalone experience that offers an accessible jumping-on point for series newcomers >> https://t.co/m1FaUgMzg2 pic.twitter.com/5vppVAsLOf — eastasiasoft (@eastasiasoft) April 26, 2021

Prenant place il y a 2 000 ans vers la fin du règne des Han occidentaux, Xuan Yuan Sword 7 va plonger les joueurs dans la peau de Taishi Zhao, un noble combattant qui suit la piste d’un mystérieux parchemin en bambou depuis la crypte du marquis de Liu, dont les promesses de prospérité se sont finalement soldées par une longue période de famine et de misère. Dans le but de protéger sa famille et rechercher la vérité sur ce désastre, il se lance dans un voyage à travers un royaume mythologique rempli d’êtres surnaturels déterminés à le détruire.

“Malgré la place de choix qu’elle occupe dans l’industrie du jeu vidéo chinois, la série Xuan Yuan Sword n’avait encore jamais réussi à atteindre les rivages occidentaux“, déclare Joshua Michael French, community manager chez Eastasiasoft. “Nous souhaitons y remédier avec Xuan Yuan Sword 7, qui constitue, selon nous, le point d’entrée idéal pour tous les amateurs de RPG d’action, en particulier pour ceux qui s’intéressent à l’anthropologie et à la mythologie.”

Xuan Yuan Sword 7 sera disponible sur les plateformes PlayStation et Xbox cet été avec des textes et sous-titres traduits en anglais, français, allemand, espagnol et russe.