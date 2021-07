xScreen permet de faire de la Xbox Series S une console portable

L'accessoire xScreen veut transformer la Xbox Series S en console portable en lui adjoignant un écran amovible avec haut-parleurs intégrés.

Les consoles de jeux vidéo de salon sont des appareils extrêmement puissants. Mais qui, comme leur nom l’indique, nécessite au minimum un écran pour fonctionner. Certains pourraient vouloir en profiter de manière plus indépendante, dans une certaine mobilité dira-t-on. Il existe quelques solutions pour les générations précédentes. Voici aujourd’hui xScreen pour la Xbox Series S.

Le xScreen veut transformer la Xbox Series S en console portable

Avec la Nintendo Switch, Nintendo a voulu créer un appareil hybride fonctionner tant comme une console portable que comme une console de salon. Naturellement, il a fallu faire des compromis en termes de hardware pour que l’ensemble soit suffisamment compact et léger pour être transporté partout. C’est aussi pour cette même raison que des consoles comme les Xbox Series X et S sont aussi grosses.

en lui adjoignant un écran amovible avec haut-parleurs intégrés

Ceci étant dit, si vous aimez l’idée de pouvoir emmener avec vous une console comme la Xbox, alors vous pourriez être intéressé(e) par le xScreen. Il s’agit d’un accessoire qui vient d’être lancé sur Kickstarter et que vous pouvez fixer sur votre Xbox Series S pour en faire un appareil portable de jeu. L’accessoire dispose de son propre écran. Il ne manque plus qu’une source d’alimentation sur laquelle brancher la Xbox Series S et vous pouvez jouer n’importe où !

Selon les créateurs de cet accessoire, “avec la sortie de la Microsoft Xbox Series S, nous avons vu l’opportunité de créer une console portable très puissante grâce à son format compact. Le xScreen dispose d’un design lui permettant de se fixer directement sur la Xbox Series S avec un écran amovible et des haut-parleurs intégrés, pour fournir une expérience proche de celle d’un ordinateur portable sur une console.”

Si l’idée vous intéresse, sachez que vous pouvez d’ores-et-déjà réserver votre xScreen sur la page de la campagne Kickstarter. Les premières livraisons sont attendues pour janvier 2022 et il vous en coûtera environ 163 € (hors frais de livraison).