XPG Vault, un concept de souris gaming avec SSD intégré

XPG dévoile Vault, un concept de souris gaming avec un SSD intégré.

Les joueurs de jeux vidéo peuvent être très difficiles en ce qui concerne les accessoires qu’ils utilisent pour jouer. C’est pour cette raison qu’il n’est surprenant de voir de nombreux joueurs amener leur propre machine sur des compétitions eSport lorsque cela est autorisé. Certains ont leur clavier et souris préférés avec lesquels jouer.

XPG dévoile Vault, un concept de souris gaming

Il n’est pas surprenant non plus de voir des professionnels ne jurer que par tel ou tel outil, un indispensable sans lequel ils ne pourraient vivre, ou tout du moins faire leur travail au quotidien. Par exemple, un chef a ses couteaux dont il ne se sépare jamais, un artiste pourrait avoir ses pinceaux, etc. Si vous êtes du genre à transporter vos périphériques partout où vous allez jouer, alors la marque XPG pourrait avoir quelque chose pour vous.

L’entreprise vient de dévoiler un concept de souris qui devrait être dévoilé en bonne et due forme durant le CES 2022, un concept baptisé XPG Vault. Au premier regard, la souris ne semble pas du tout différente d’une souris gaming standard, mais sous le châssis, on trouve un SSD intégré qui peut aller jusqu’à 1 To.

avec un SSD intégré

L’idée est la suivante : en intégrant un SSD dans la souris, les joueurs pourront stocke leurs jeux dessus et les emmener partout avec eux, où qu’ils aillent. Et cette fonctionnalité ne serait évidemment pas réservée aux joueurs. Pour aller travailler ou étudier, on pourrait utiliser le stockage interne pour transporter ses fichiers et documents importants et ceux utilisés dans la journée. Les créateurs de contenu pourront y déposer leurs photos, vidéos ou fichiers audio.

Cela étant dit, outre le concept en lui-même, on ne sait actuellement rien d’autre concernant cette souris. Nul ne sait par exemple si XPG prévoit de commercialiser cette souris ou non et encore moins quel pourrait être son tarif. Ceci dit, avec un SSD de 1 To à l’intérieur, on se doute que la facture risque d’être salée.