XIII : critiqué par les joueurs, le remake ne tient pas ses promesses

Les échos négatifs sur les qualités techniques du nouveau XIII ont fait réagir Microids.

Entre une direction artistique foireuse et des imperfections techniques honteuses, le remake de XIII est violemment par les joueurs sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Les retours de la presse sont également peu élogieux… Conscient d’avoir dupé son monde, Microids a décidé d’assumer en s’excusant publiquement tout en promettant des mises à jour pour corriger l’adaptation vidéoludique de la célèbre bande dessinée d’action et d’espionnage : “Nous tenons en premier lieu à vous adresser nos plus sincères excuses concernant les problèmes techniques dont souffre actuellement le jeu. En l’état, la qualité du jeu n’est pas à la hauteur des attentes des joueurs ainsi que de nos standards et nous en sommes conscients. La situation due au coronavirus a indéniablement impacté la production du jeu à plusieurs niveaux. Passer nos équipes en télétravail a rajouté des retards imprévisibles que ce soit dans le développement du jeu et dans tout le processus d’assurance qualité. Le département Q/A (Quality Assurance) a été particulièrement impacté, puisque les phases de tests ont été retardées à plusieurs reprises. Ces contraintes de développement ont ainsi affecté la qualité du jeu à sa sortie. Nous pensions pouvoir proposer un patch day one au lancement, voire avant la date de sortie du jeu, corrigeant l’ensemble des problèmes que vous avez notés et dont nous avions conscience, mais la production de ce patch prend plus de temps que prévu. Les équipes de PlayMagic travaillent d’arrache-pied pour résoudre tous les problèmes identifiés. Ainsi, le jeu bénéficiera d’un suivi régulier via plusieurs mises à jour prévues lors des prochains jours et des prochaines semaines afin de garantir l’expérience optimale que nous avons toujours visée. Un premier patch sera déployé prochainement afin de corriger les problèmes les plus urgents et les plus gênants, notamment la correction de nombreux bugs qui altéraient l’expérience de jeu (contrôles, performances, collisions, bugs d’affichage et de son). Par ailleurs, nous tenons à vous remercier de tous les retours que vous nous avez adressés et à vous assurer que nous lisons tous vos commentaires avec attention, afin de remonter tous les problèmes techniques aux équipes de développement. Enfin, nous vous communiquerons prochainement une feuille de route détaillée concernant les futurs ajouts de contenus gratuits de XIII, comme l’ajout de nouvelles, armes, skins, niveaux et modes pour le multijoueur local.”

Le plus triste dans cette histoire, c’est l’impression d’avoir été trahi par les promesses de Microids, et ce malgré un report de plusieurs mois pour peaufiner au mieux cette nouvelle version de XIII. Les équipes de PlayMagic étaient vraisemblablement au courant des défauts avant le lancement…

Le compositeur Lionel Gaget a été rappelé sur le remake de XIII

Entre des musiques de combat, d’infiltration ou encore d’exploration, Lionel Gaget revient sur la création de la bande originale de XIII mais aussi sur le choix des instruments pour s’accorder au mieux à l’aventure et ainsi apporter un caractère unique au titre : “J’ai créé un set sur-mesure pour composer les musiques. Au départ, recherche d’instruments… Batterie, basses, sons de caisse claire. On est face à un thriller donc on est sur pleins d’émotions différentes. Du coup c’était vraiment un terrain de jeu très sympa pour composer. C’est une musique interactive, donc il fallait que je livre des sons avec plusieurs intensités. Une intensité très calme où le joueur se promène tranquillement, une intensité où on est dans l’action. Et une intensité de combat. Et puis évidemment après j’ai ajouté ma patte personnelle sur tous les morceaux, ce qui crée à la fin une unité musicale sur ce projet. Ce qui est important dans la composition, c’est qu’on est au service d’un jeu, on est au service du joueur. Donc moi je dois vraiment faire en sorte que le joueur se sente bien, que la musique soit en totale adéquation avec les images. C’est comme dans un film, des fois il y a des musiques qui sont un petit peu trop présentes. Il ne faut pas que la musique dérange.”