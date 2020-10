XIII : armes et gadgets d’anthologie pour le remake du FPS en cel-shading

Une nouvelle bande-annonce pour XIII de Microids et PlayMagic.

Pour lutter face à la conspiration des XX et aux sbires de La Mangouste, celui qui se faisait appeler par le passé Jason Mac Lane ou Jason Mullway disposera d’un arsenal redoutable pouvant s’adapter à toutes les situations et les styles de jeu :

Pistolet 9mm (avec ou sans silencieux)

Pistolet Magnum .44

Pistolet-mitrailleur semi-automatique UZI

Fusil d’assaut M16

Fusil d’assaut AK-47

Fusil d’assaut FAMAS

Fusil-mitrailleur

Fusil de chasse à double canon

Fusil de précision (Sniper)

Fusil à pompe

Lance-roquettes (Bazooka)

Couteau de combat

Arbalète

Harpon

Grappin

Crochet

Micro-espion

Grenade

Les armes peuvent avoir le droit à un skin en or en guise de bonus de précommande et en bonus numérique dans l’édition limitée du jeu. A noter que les musiques iconiques du célèbre FPS ainsi que les voix d’origines seront encore présentes dans ce remake.

L’arsenal de XIII en vidéo

La quête du mystérieux XIII débutera le 10 novembre prochain sur PS4, Xbox One, PC/Mac et un an plus tard sur Nintendo Switch.

Le scénario de la bande dessinée belge XIII, réalisée par William Vance et Jean Van Hamme, est fortement inspiré du roman La Mémoire dans la peau (The Bourne Identity) de Robert Ludlum et de l’assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy.