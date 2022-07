XIII : Tower Five a totalement retravaillé le remake développé par PlayMagic

En charge du suivi depuis plus d’un an, le studio rochelais Tower Five va livrer une mise à jour majeure pour le remake de XIII en septembre prochain sur consoles et PC.

Preuve qu’il manquait au minimum deux ans de développement avant la sortie, le remake de XIII se prépare à revenir d’ici un peu plus de deux mois avec une nouvelle direction artistique, une IA améliorée, de nombreuses corrections techniques et un mode multijoueur jouable jusqu’à 13 joueurs.

Refined art style, online multiplayer, improved AI, XIII is back with a bang! (Re)discover the classic cel-shaded FPS on Nintendo Switch on September 13th, 2022. A free major update and the online multiplayer mode will be available the same day on PS4, Xbox One and PC. pic.twitter.com/oKwZ8o37t5 — Microids (@Microids_off) June 30, 2022

“Nous avons conscience que le remake de XIII n’a pas atteint les standards souhaités par les joueurs. Il y a plus d’un an, nous avons pris la décision de confier la reprise de la production à Tower Five qui a déjà travaillé avec nous à plusieurs occasions, notamment en portant avec succès Agatha Christie – The ABC Murders sur Nintendo Switch. Nous voulions vraiment corriger en profondeur le jeu et ainsi proposer une mise à jour gratuite digne du jeu original. Ces nombreuses améliorations ont été intégrées directement sur Switch et l’ajout du mode multijoueur sur l’ensemble des versions clôture le développement. Nous avons hâte que les joueurs du monde entier puissent mettre la main sur cette mise à jour conséquente, dès la fin de l’été, afin de redécouvrir les aventures du célèbre agent XIII“, déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids.

La version Nintendo Switch du remake de XIII

Le remake de XIII sera disponible le 13 septembre prochain sur Nintendo Switch. A cette date, les possesseurs des versions PS4, Xbox One et PC auront la possibilité de mettre à jour le jeu gratuitement. Les versions next-gen proposeront d’ailleurs du 60fps.