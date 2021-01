Xiaomi Redmi Note 9T 5G, un smartphone 5G abordable

La 5G se déploie lentement mais sûrement. Les fabricants de smartphones, eux, multiplient les modèles. On en trouve aujourd'hui certains assez abordables. Voici une nouvelle référence.

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone 5G, vous n’êtes plus obligé d’investir dans un appareil très onéreux. L’on trouve aujourd’hui depuis, et depuis quelque temps, des modèles assez abordables compatible avec cette connectivité 5G. Le Xiaomi Redmi Note 9T 5G est l’un d’entre eux. Un appareil 5G avec une fiche technique très intéressante dans un prix assez contenu.

Xiaomi dévoile son Redmi Note 9T 5G

Les smartphones 5G sont encore dans leur grande majorité associés à des appareils haut de gamme. Ce qui signifie qu’ils restent très souvent hors de portée des clients qui n’ont pas nécessairement le budget pour investir dans un modèle haut de gamme simplement pour la 5G. Cela étant dit, Xiaomi dévoile aujourd’hui un nouveau smartphone, le Xiaomi Redmi Note 9T 5G.

Et si vous vous demandez pourquoi ce nom pourrait vous sembler familier, c’est parce qu’il s’agit simplement de la version internationale du Redmi Note 9 5G qui fut lancé précédemment en Chine. En ce qui concerne les spécifications de l’appareil, il semblerait que l’on retrouve peu ou prou les mêmes composants, à savoir un écran LCD IPS 1080p de 6,53 pouces, une puce MediaTek Dimensity 800U, 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage.

Un smartphone 5G très abordable

Le smartphone embarque aussi un triple module caméra à l’arrière, avec un capteur principal de 48 MP à f/1,8 Quad-Bayer et deux capteurs de 2 MP, ce qui est légèrement différent ici du modèle chinois dans la mesure où ce dernier est équipé d’un capteur ultrawide. Toujours est-il que cela permet d’obtenir une configuration tout à fait décente au regard du tarif demandé pour la bête.

En effet, Xiaomi proposer son Redmi Note 9T 5G aux tarifs spéciaux pour les premiers acheteurs de 199 et 249 € pour les versions 64 et 128 Go respectivement. Après cela, il faudra débourser 229 et 269 € respectivement. Des prix qui, même à niveau, restent très intéressants.