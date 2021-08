Xiaomi officialise sa tablette Mi Pad 5, une version standard et une Pro, toutes deux avec une diagonale de 11 pouces.

Les tablettes Android aujourd’hui ne sont pas très populaires, et de fait pas très nombreuses. Ceci tout simplement parce qu’il est très difficile de détrôner l’iPad d’Apple. Cela n’empêche pas pour autant les fabricants de s’y essayer. En vérité, si vous cherchez une nouvelle tablette mais que vous ne voulez pas payer le prix demandé pour une tablette de la marque à la pomme, peut-être que la toute nouvelle venue Xiaomi Mi Pad 5 pourrait vous intéresser. D’autant plus qu’elle ressemble beaucoup à l’iPad Pro.

La Mi Pad 5 sera déclinée en deux versions, une standard et une Pro. Les deux modèles offrent un écran de 11 pouces avec une définition de 2 560 x 1 600 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La technologie TrueTone est de la partie, tout comme la prise en charge du Dolby Vision et du HDR10. Xiaomi affirme que cet écran peut atteindre les 500 nits de luminosité, pour celles et ceux qui s’inquièteraient de cet aspect.

À l’intérieur du châssis, la tablette Mi Pad 5 est propulsée par une puce Qualcomm Snapdragon 860 tandis que la version Pro profite, elle, d’un Snapdragon 870. Deux variantes seront proposées, l’une avec une connectivité WiFi uniquement, l’autre avec WiFi + 5G. La version standard dispose par ailleurs d’un capteur unique de 13 MP à l’arrière tandis de la Pro intègre un double capteur 13 + 5 MP.

En ce qui concerne la batterie, elle fait 8 720 mAh, contre 8 600 mAh pour le modèle Pro, et elle est compatible avec la recharge rapide à 67 W. Parmi les autres fonctionnalités notables, on citera l’existence d’un étui clavier optionnel et d’un stylet. Côté tarif, la tablette Mi Pad 5 sera proposée à partir de 310 $ pour la version standard et 385 $ pour la version Pro, une alternative bien plus abordable donc que l’iPad ou l’iPad Pro.