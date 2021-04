Xiaomi lance son smartphone à écran pliable, le Xiaomi Mi Mix Fold

Au tour de Xiaomi de se lancer sur le marché du smartphone à écran pliable. Le fabricant chinois dévoilait tout récemment son Xiaomi Mi Mix Fold. Présentation.

Les smartphones dotés d’un écran pliable sont encore assez rares, on compte les modèles sur les doigts de la main. Mais les marques travaillent chacune de leur côté sur de tels appareils. Apple, par exemple, serait à pied d’oeuvre. Aujourd’hui, après Samsung, Huawei ou Motorola, c’est Xiaomi qui commercialise son premier smartphone à écran pliable, le Xiaomi Mi Mix Fold.

Xiaomi lance son premier smartphone à écran pliable

La technologie d’écran pliable existe depuis quelque temps maintenant mais il est encore très difficile, et délicat, de fabriquer une telle dalle pour les smartphones. Rares sont encore les fabricants à disposer d’un tel appareil sur le marché. C’est le cas de Samsung, qui s’est d’ailleurs empressé de multiplier les variantes pour noyer, si l’on peut dire, les produits de Huawei et Motorola qui tentaient de pénétrer ce marché. Aujourd’hui, il y a un nouveau joueur dans la partie, Xiaomi.

Le Xiaomi Mi Mix Fold arrive en Chine

L’entreprise chinoise a en effet annoncé officiellement le lancement de son propre smartphone à écran pliable, le Xiaomi Mi Mix Fold. En termes de design, l’appareil opte pour un pliage “traditionnel” dans le sens où il se referme comme on refermerait un livre et prend la forme d’une tablette une fois ouvert.

Une fois déplié, ce Xiaomi Mi Mix Fold offre un écran OLED 4:3 de 8,01 pouces avec une définition de 2 480 x 1 860 pixels. Selon Xiaomi, cette dalle est capable d’encaisser 200 000 pliages/dépliages. Vous devriez donc être tranquille pendant quelques années. Le Xiaomi Mi Mix Fold dispose par ailleurs d’un écran de 6,52 pouces à l’extérieur, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Xiaomi a aussi intégré des haut-parleurs Harman Kardon pour, selon les dires de la marque, offrir un son 3D panoramique. Pour le reste, étant donné qu’il s’agit d’un appareil résolument haut de gamme, on retrouve une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. La batterie fait 5 020 mAh et un module caméra triple capteur, avec technologie de lentille liquide, propose un téléobjectif, un ultrawide et un capteur principal Samsung HMX de 108 MP.

Les livraisons de ce Xiaomi Mi Mix Fold devraient démarrer le 16 avril prochain, uniquement en Chine dans un premier temps, au tarif de 9 999 yuans (soit environ 1 300 €).