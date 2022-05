Xiaomi et Leica lanceront un smartphone en co-branding en juillet

Xiaomi officialise son partenariat avec Leica et lancera un premier smartphone en juillet.

Dans le monde de la tech, comme dans d’autres industries d’ailleurs, il n’est pas rare que des sociétés collaborent, à plus ou moins longue échéance, sur des produits. Cela permet de partager les expertises, d’aller plus loin à moindre coût. Le marché du mobile, par exemple, est fait de telles collaborations. Notamment pour l’aspect photo/vidéo. Aujourd’hui, Xiaomi annonce une collaboration plus profonde avec Leica.

Xiaomi officialise son partenariat avec Leica

Après un certain nombre de rumeurs, le géant chinois a confirmé une “coopération stratégique à long terme” avec Leica. De plus, l’entreprise annonce travailler conjointement sur un smartphone flagship, lequel sera officialisé en juillet de cette année. Il s’agira de la plus récente collaboration en date du spécialiste de la photo allemand en termes d’imagerie mobile après Sharp, Huawei et Panasonic.

Xiaomi n’est pas le premier fabricant de smartphone chinois à faire s’adjoindre ainsi l’expertise photo d’une marque réputée. À la fin des années 2020, Vivo suivait les pas de Sony et Nokia en joignant ses forces à Zeiss, avec comme dernière commercialisation la série X80. Plus récemment, Oppo et OnePlus avaient commencé à lancer des appareils conçus en partenariat avec Hasselblad. Parmi ceux-ci, la sérei Find X5 et le OnePlus 10 Pro.

et lancera un premier smartphone en juillet

Xiaomi n’a pas partagé beaucoup de détails concernant ce futur smartphone, mais il ne fait pas grand doute que l’on retrouvera le tout nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ainsi que tout ce que sait faire de mieux Leica en ce qui concerne les capteurs, filtres et autres traitements d’images. Concernant le nom de cet appareil, il pourrait s’agir du Xiaomi 12 Ultra ou peut-être même du premier de la série Xiaomi 13. Dans le communiqué de presse, le PDG Lei Jun ajoutait que “cette coopération donnera un sérieux coup de pouce à la stratégie d’imagerie de Xiaomi”. Nous verrons ce que ce partenariat signifie vraiment en juillet.