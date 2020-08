Xiaomi dévoile un téléviseur transparent impressionnant

Si nos téléviseurs modernes sont aujourd'hui capables de prouesses impressionnantes, une fois éteints, ils restent de simples dalles noires. Difficiles à intégrer, plus encore à dissimuler, dans un salon. Certains constructeurs proposent des solutions à ce sujet.

Nos téléviseurs sont des dalles noires plus ou moins grandes une fois éteints. Pas franchement sympathiques dans un salon ou une chambre, il faut le reconnaître. On s’y fait, à la longue. Les designs ont beaucoup évolué cela dit et certains constructeurs proposent des solutions pour que l’ensemble soit plus agréable à l’œil. C’est le cas de Samsung avec The Frame. Aujourd’hui, Xiaomi dévoile son Mi TV Lux OLED Transparent Edition.

Xiaomi dévoile son Mi TV Lux OLED Transparent Edition

Comme son nom l’indique, et avec la photo ci-dessus, vous pouvez comprendre qu’il s’agit là d’un téléviseur totalement transparent. Ainsi, lorsqu’il n’est pas allumé, c’est comme si vous aviez un cadre parfaitement vide, transparent, posé sur votre meuble TV ou accroché à votre mur. Une fois allumé, Xiaomi affirme que l’on a l’illusion d’images flottant dans l’air.

Un téléviseur transparent lorsqu’il est éteint

Il faudra attendre des tests pour jauger de l’effet et de la qualité d’image proposé par ce téléviseur mais telle est la promesse faite par Xiaomi. En tous les cas, cette technologie n’est pas nouvelle. LG travaille sur des écrans transparents depuis quelque temps maintenant, plusieurs prototypes avaient même été exposés au CES. Le Mi TV Lux OLED Transparent Edition utilise d’ailleurs une dalle LG de 55 pouces. Parmi les autres spécifications intéressantes, on pourrait citer son taux de rafraîchissement de 120 Hz, une profondeur de couleur de 10 bits ou encore un temps de réponse de 1 ms.

Xiaomi propose ce Mi TV Lux OLED Transparent Edition à quelques 49 999 yuans, soit tout de même environ 6 090€. Nul ne sait si la constructeur a prévu une commercialisation en dehors de la Chine mais il sera intéressant de voir cette technologie à l’œuvre. Et qui sait, peut-être se démocratisera-t-elle d’ici quelques années.