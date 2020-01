Xiaomi dévoile un prototype de smartphone avec écran 144 Hz

Les écrans de nos ordinateurs proposent un taux de rafraîchissement toujours plus élevé. Ceci pour une fluidité toujours plus naturelle. Et assez logiquement, les smartphones et tablettes en profitent eux aussi. Voici un prototype d'appareil avec écran 144 Hz.

Les marques comme Razer qui proposent des smartphones avec un écran offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz sont aujourd’hui assez nombreuses. Il faut dire qu’il y a un véritable marché pour les smartphones gaming et un tel taux est un vrai avantage dans les jeux. 120 Hz est cela dit actuellement le maximum. Xiaomi va plus loin encore avec son Redmi K30 5G, équipé d’une dalle avec taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Xiaomi Redmi K30 5G, équipé d’une dalle avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Techniquement parlant, des écrans à 144 Hz, on en trouve depuis quelque temps dans les moniteurs dédiés au gaming. Il est intéressant de constater que cette technologie arrive aujourd’hui dans les smartphones. Se pose cela dit toujours la question de savoir si tout cela est bien utile ou non. D’autant plus que sur un appareil mobile, l’autonomie est clairement limitée. Augmenter le taux de rafraîchissement a un impact certain sur la durée de vie de la batterie.

Quelle différence par rapport à du 120 Hz ? Quel impact sur l’autonomie ?

Cela pourrait donc faire fondre plus rapidement encore la batterie. Déjà que l’on s’en plaint très souvent sur la majorité des appareils du marché… Il y a aussi la question de savoir si l’on constatera une vraie différence, tout particulièrement entre le 120 et le 144 Hz. Le gain de fluidité, à l’œil humain, devrait être minime. Mais l’on comprend tout à fait pourquoi Xiaomi a décidé de pousser jusqu’à 144 Hz. Aujourd’hui, la moindre petite différence matérielle peut faire la différence auprès du grand public. 144 Hz, voilà qui n’a encore jamais été fait. Et cela pourrait décider un certain nombre de clients à opter pour ce Redmi K30 5G, ou un autre offrant la même caractéristique. Et Xiaomi n’est déjà pas seul sur ce segment puisque Nubia travaille actuellement de son côté sur un smartphone avec un écran bénéficiant d’un taux de rafraîchissement identique.