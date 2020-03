Xenoblade Chronicles : Nintendo dévoile une date de sortie pour la Definitive Edition sur Switch

Le portage de Xenoblade Chronicles sur Nintendo Switch sera disponible fin mai en Europe avec une édition collector.

Avec Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, le studio Monolith Software va séduire les fans et les nouveaux venus grâce à des musiques remastérisées, une refonte graphique digne d’un véritable remake HD et un gameplay totalement amélioré. En plus de l’histoire d’origine, les développeurs annoncent la présence d’un scénario additionnel baptisé “un avenir commun” qui pourrait aider à faire le lien entre les aventures de Shulk et Rex. Pour accompagner le lancement de cette nouvelle version de Xenoblade Chronicles, l’éditeur japonais Nintendo proposera une édition collector composée d’un Steelbook spécial, d’un artbook et d’une sélection musicale sous format disque vinyle à l’effigie de la Monado (un code permettra également de télécharger l’OST en numérique).

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition montre sa nouvelle apparence en vidéo

Monolith Software détaille l’histoire de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition avec un nouveau synopsis : “Lors d’une attaque d’envahisseurs mécaniques connus sous le nom de Mékon, Shulk découvre qu’il peut utiliser les pouvoirs d’une lame mystérieuse du nom de Monado. Avec la puissante Monado en main, Shulk part vaincre les Mékons une fois pour toutes. En plus des Mékons, lui et ses amis rencontreront une faune qui peut être aussi bien docile que mortelle. Gardez un œil sur ce qui attire l’attention des monstres pour éviter les combats non désirés.. ou essayez de battre un monstre unique ultra puissant. Améliorez votre groupe au cours de l’aventure en sélectionnant l’équipement, en améliorant les habiletés d’armes et en utilisant des gemmes qui donnent des effets bénéfiques. Faites bon usage de vos compagnons en remplissant la jauge du groupe pour effectuer un enchaînement et attaquer les ennemis rapidement !”

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition sera disponible le 29 mai prochain sur Nintendo Switch.