Xenoblade Chronicles 3 : une nouvelle aventure réunissant les mondes de Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chronicles 2

Les futurs de Xenoblade Chronicles et de Xenoblade Chronicles 2 vont se connecter dans Xenoblade Chronicles 3.

Le nouvel opus de la licence Xenoblade Chronicles du studio japonais Monolith Software prendra place sur Aionios, un monde où Keves (une nation où la technologie mécanique s’est développée. Ses forces sont principalement composées d’unités dotées de véhicules de combat qu’elles opèrent manuellement) et Agnus (une nation versée dans l’éther, une technologie magique. Ses forces sont principalement composées d’unités spécialisées dans le maniement de l’éther et combattant à l’aide de petites armes mobiles et autonomes alimentées par cette énergie) sont en guerre depuis de longues années. Six soldats issus de ces deux nations vont se retrouver au cœur d’un grand récit dont le thème central est la vie.

“Comme l’indique le titre, il s’agit du troisième épisode de la série Xenoblade Chronicles. Nous travaillons actuellement à y apporter les derniers ajustements pour en faire le meilleur jeu possible grâce à ce que nous avons appris lors des opus précédents. L’épée brisée de Mékonis et la dépouille du titan urayen sont tous deux présents sur le visuel du jeu. J’imagine que celles et ceux qui ont vu la bande-annonce ont été surpris par cette scène finale. Que peut bien signifier ce visuel ? Malheureusement je ne peux pas encore vous en dire plus à son sujet. En revanche, je peux vous dire qu’il a été conçu il y a plusieurs années, plus précisément entre la fin du développement de Xenoblade Chronicles et le début de celui de Xenoblade Chronicles 2“, déclare Tetsuya Takahashi, directeur exécutif de Xenoblade Chronicles 3 chez Monolith Software. “Il ne s’agit donc pas de quelque chose que nous avons récemment ajouté à la série. Nous pensons que ce titre pourra être apprécié autant par les personnes qui ont connu Xenoblade Chronicles et/ou Xenoblade Chronicles 2 que celles qui joueront pour la première fois à un titre de cette série. Les personnages ont été designés par Masatsugu Saito, qui a aussi travaillé sur les personnages de Xenoblade Chronicles 2. Koichi Mugitani à quant à lui réalisé certaines des principales illustrations du jeu, que nous ne pouvons malheureusement pas vous montrer à l’heure actuelle. Comme vous pouvez le voir, ce nouveau titre réunit des talents qui ont déjà travaillé sur des épisodes de la série Xenoblade Chronicles. Les musiques du jeu ont été confiées à des artistes ayant déjà travaillé sur la série par le passé. Les musiques de Xenoblade Chronicles 3 ont été composées par Yasunori Mitsuda, Manami Kiyota, ACE (TOMOri Kudo, CHiCO), Kenji Hiramatsu et Mariam Abounnasr. Elles conservent cette touche unique propre à la série tout en s’attaquant à un nouveau défi, à savoir l’intégration d’un motif joué à la flûte. Cet instrument est d’ailleurs l’un des thèmes centraux du jeu.”

Les personnages de Xenoblade Chronicles 3

Noah : ce soldat de Keves est l’un des protagonistes de Xenoblade Chronicles 3. Noah est également chargé de faire passer les âmes de ceux et celles ayant perdu la vie sur le champ de bataille

Lanz : cet allié de Noah manie une arme pouvant à la fois servir d’épée et de bouclier

Eunie : spécialisée dans le soin, cette amie d’enfance de Noah et Lanz n’a pas sa langue dans sa poche et possède un fort caractère

Mio : l’autre protagoniste de cette histoire. Mio combat pour Agnus et à l’instar Noah, elle est également une passeuse d’âmes

Taion : ce stratège combat aux côtés de Mio en utilisant son intellect

Sena : cette combattante est une alliée de Mio et de Taion. Malgré sa petite carrure, elle possède une incroyable force physique

Un trailer pour Xenoblade Chronicles 3

Xenoblade Chronicles 3 sera disponible en septembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.