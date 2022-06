Xenoblade Chronicles 3 : Monolith Software annonce un pass d’extension pour étendre le monde d’Aionios

Quatre vagues de contenu additionnel dans le pass d'extension de Xenoblade Chronicles 3.

Disponible en précommande sur le Nintendo eShop au prix de 29,99 euros, le pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3 proposera des nouveaux objets, de nouvelles tenues, des couleurs de tenues inédites, des défis à relever, de nouvelles quêtes, de nouveaux héros et un nouveau scénario dans le courant de l’année jusqu’à fin 2023.

Attendu en exclusivité sur Nintendo Switch d’ici le 29 juillet prochain, Xenoblade Chronicles 3 est compatible avec tous les amiibo de la licence comme celui de Shulk qui permet de modifier l’apparence de l’arme d’un personnage épéiste (la classe de départ de Noah) pour qu’elle prenne l’apparence de l’emblématique lame Monado.

Une présentation de 20 minutes pour Xenoblade Chronicles 3

Théâtre d’un conflit sans fin entre les nations de Keves et d’Agnus pour le cadran vital, le monde d’Aionios est vaste et regorge de paysages oniriques, de formes de vie surprenantes et de somptueux panoramas. La population est regroupée dans des colonies militaires qui, une fois libérées, peuvent servir d’escales pour se reposer, préparer des plats, fabriquer des gemmes, améliorer son arsenal et accomplir des requêtes. Un sociogramme permet de recenser les personnages croisés durant l’aventure, en plus d’avoir un aperçu des liens qui les unissent. Des héros peuvent d’ailleurs se joindre au groupe en tant que septième membre pour lui prêter main-forte. Seul un héros peut intégrer le groupe à la fois, mais les joueurs peuvent les permuter comme bon leur semble. Ils disposent aussi de classes qui leur sont uniques telles que commandant gardien, force intrépide ou encore médecin de guerre.

Chaque personnage de Xenoblade 3 joue un rôle particulier sur le champ de bataille. Les combattants se chargent d’infliger le gros des dégâts avec des arts (techniques spéciales) ainsi que combos pouvant troquer des altérations, les protecteurs ont pour rôle d’attirer l’attention des ennemis sur eux et les soigneurs font en sorte de maintenir leurs alliés en vie. Grâce à un procédé nommé “l’interlien”, certains duos du groupe ont la capacité de fusionner pour devenir de gigantesques Ouroboros. Ces puissantes entités peuvent utiliser des arts surpuissants capables de renverser le cours du combat, mais le plus important est de choisir le bon moment pour activer cette transformation car elle n’est que temporaire.