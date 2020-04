XCOM : Chimera Squad, un spin-off standalone avec une alliance interespèce

2K Games et Firaxis Games surprennent les fans de la licence XCOM avec l'annonce d'une suite inattendue à petit prix.

Exclusivement prévu sur PC (via Steam) d’ici la semaine prochaine au format numérique, XCOM : Chimera Squad se déroulera cinq ans après les événements de XCOM2. Après de multiples affrontements, les humains, les hybrides et les extraterrestres œuvrent désormais tous ensemble pour bâtir une civilisation de coopération et de coexistence. Mais de mystérieux groupes veulent mettre fin à cette surprenante alliance intergalactique en mettant le chaos au sein de la Cité 31. Pour mettre fin à ses menaces, l’escouade Chimère, composée d’agents d’élite humains et extraterrestres, va devoir intervenir durant des missions tactiques au tour par tour avec de l’infiltration, une grande première dans la licence.

Firaxis Games détaille le contenu du spin-off standalone de la saga XCOM

Avec XCOM : Chimera Squad, le studio américain fondé par le game designer Sid Meier a totalement repensé le combat tactique afin que les missions soient structurées comme une série de rencontres discrètes et explosives, gardant l’action intense et imprévisible. Désormais, un système d’initiative automatique répartira les agents et les ennemis dans un ordre de tours alternés, créant de nouvelles possibilités stratégiques en fonction de l’unité qui est mise en file d’attente pour agir ensuite – et de l’unité qui est le plus exposée pendant ce temps-là. Chacun des 11 agents possède une personnalité distincte et ses propres capacités tactiques parmi lesquelles des attaques spécifiques selon les espèces. Il faudra souvent miser sur des combinaisons d’équipes pour ne pas perdre. En dehors des phases de combat, il sera toujours possible de gérer les activités d’un QG de haute technologie avec des tâches à prioriser, des enquêtes à mener et des affectations d’agents à opérer sachant qu’il y a une augmentation constante des troubles dans les différents quartiers de la ville.

Un trailer pour XCOM : Chimera Squad

XCOM : Chimera Squad sera disponible à partir du 24 avril prochain à 9,99 euros pour une durée limitée (spécial lancement). Le prix passera ensuite à 19,99 euros dès le mois de mai 2020.