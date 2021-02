Xbox Wireless Headset, le nouveau casque gaming sans fil de Microsoft

Le Xbox Wireless Headset de Microsoft se présente comme le futur du gaming audio.

Disponible à partir du 16 mars prochain au prix de 99,99 euros, le Xbox Wireless Heaset a été conçu pour profiter des technologies de son spatial afin de proposer aux joueurs un réalisme, une immersion et une précision sonore impeccables. Ce “casque de qualité à un prix raisonnable” est également doté de la désactivation automatique du micro, de l’isolation phonique de la voix pour des conversations d’une incroyable clarté, d’une conception intuitive et d’un appairage direct avec les nouvelles consoles de l’éditeur américain Microsoft : “Il vous permettra d’obtenir la meilleure qualité de son et de chat de sa gamme, un design et un confort sans précédent et des expériences uniques, personnalisées. Nous souhaitions également apporter des innovations qui n’étaient jusqu’ici pas disponibles pour les casques de cette gamme de prix. Son design se veut volontairement simple et partage les formes et les couleurs de nos nouvelles consoles. Les contrôles et les indications présentes font écho aux formes géométriques circulaires à l’origine du design des Xbox Series X et Xbox Series S. Et à l’image de nos nouvelles Xbox, il est pensé pour se fondre dans votre intérieur, sans paraître incongru.”

Dial in is the new game on. More details on the new Xbox Wireless Headset: https://t.co/C2uovxNGn4 pic.twitter.com/WUmXkb4LNy — Xbox (@Xbox) February 16, 2021

Les caractéristiques techniques du Xbox Wireless Headset

Contenu de la boîte : Casque sans fil Xbox, câble de charge USB-C

Configuration requise : Pour une utilisation avec la Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et les appareils Windows 10. Sur les consoles prises en charge, certaines fonctionnalités de conversation vocale nécessitent le Xbox Game Pass Ultimate ou Xbox Live Gold. Le Bluetooth 4.2+, un adaptateur sans fil Xbox ou un câble USB-C compatible sont nécessaires pour une utilisation avec Windows 10

Application Accessoires Xbox : Réglez l’égaliseur, l’amplification des graves, la désactivation automatique du micro, la luminosité LED, le contrôle du micro ainsi que la fonction alterner/mélanger et les molettes du volume avec l’application Accessoires Xbox

Son surround virtuel : Prend en charge Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone:X

Batterie : Batterie interne rechargeable avec jusqu’à 15 heures d’autonomie par charge (la durée de vie de la batterie peut varier selon la distance à la console, les accessoires supplémentaires, l’utilisation et d’autres facteurs)

Poids : 312 g

Un trailer pour le Xbox Wireless Headset

Erik Garcia, project architect and lead, revient sur la conception du produit : “Nous avons passé beaucoup de temps dans les salles de test pour comprendre et définir la manière dont le casque pouvait reproduire le son dans différents environnements. Il faut que vous puissiez l’utiliser indifféremment dans le salon, votre salle de jeu ou votre chambre. De la même manière, l’équipe a étudié le comportement du casque pendant les phases de gameplay, pour que le chat reste optimal, grâce à un micro sensible mais qui fait tout de même abstraction des bruits en arrière-plan.”

Scott Wang, le senior design researcher du nouveau casque sans fil, précise : “Nous savons que le jeu vidéo est une activité profondément sociale. C’est particulièrement vrai dans l’époque que nous vivons en ce moment : nous avons vraiment besoin de jouer et de communiquer avec autrui. L’équipe a choisi d’adopter une approche centrée sur l’humain pour le design de ce casque, une approche qui élimine les distractions superflues, pour que les joueuses et les joueurs puissent se concentrer sur le jeu et sur leurs amis.”

Elie Ahovi, senior designer, rajoute : “Nous souhaitions que chaque interaction avec le casque soit plaisante. Nous voulions que son utilisation soit une source de plaisir, nous souhaitions que vous puissiez être le plus heureux possible lors de vos sessions de jeu.“