Xbox : un appareil pour le streaming de jeux vidéo et une app TV en approche ?

Microsoft travaille sur un appareil pour le streaming de jeu et une app TV. Tous deux pourraient arriver très bientôt.

Cela fait 11 mois maintenant que Microsoft a confirmé qu’il travaillait sur un appareil dédié au streaming de jeu vidéo ainsi qu’une application pour smart TV pour agrémenter encore son écosystème Xbox. Le géant américain n’a pas fourni le moindre détail depuis lors, mais aujourd’hui, un nouveau rapport suggère que tous deux pourraient arriver dans les prochains mois.

Microsoft travaille sur un appareil pour le streaming de jeu et une app TV

L’appareil de streaming, qui peut être branché sur un téléviseur ou un écran, aurait la forme d’une clef ou d’un palet, selon GamesBeat. Autrement dit, il ressemblerait soit à un Amazon Fire Stick, soit à un Chromecast. Et il se murmure qu’il serait possible non seulement de streamer des jeux depuis le Xbox Game Pass Ultimate, mais aussi de regarder des films et autres séries TV.

Dans le même temps, Microsoft travaillerait avec Samsung sur une application Xbox pour les TV de la marque. Certains modèles 2022 du géant sud-coréen sont déjà compatibles avec des services de streaming comme Google Stadia et NVIDIA GeForce Now. Il ne serait pas surprenant de voir une app Xbox Cloud Gaming sur ces téléviseurs.

Tous deux pourraient arriver très bientôt

L’app TV et l’appareil de streaming devraient tous deux arriver dans les 12 prochains mois. Ceux-ci s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de Microsoft Xbox Everywhere. Le nom lui-même est limpide : la firme de Redmong veut pouvoir toucher les joueurs où qu’ils soient, qu’ils aient une console Xbox ou un PC gaming digne de ce nom ou rien de tout cela.

Le projet a progressé significativement cette semaine avec l’ajout de Fortnite à la plate-forme Xbox Cloud Gaming. Cela permet à tout le monde de profiter de ce jeu ultra-populaire en streaming, sur n’importe quel appareil, y compris un iPhone ou un iPad.

Mais ce qui rend tout cela différent des autres jeux en streaming de Xbox, c’est qu’il est gratuit. Vous n’avez pas besoin d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate pour streamer Fortnite. Un simple compte Microsoft suffit. Le géant américain explique vouloir proposer une offre de titres free-to-play jouables via le cloud. Peut-être pourrait-on voir des jeux comme Apex Legends, Call of Duty Warzone ou le multijoueur de Halo Infinite.

Et peut-être n’aura-t-on pas à attendre longtemps avant de découvrir cette nouvelle étape du Xbox Everywhere. Une grande présentation Xbox et Bethesda aura lieu le 12 juin. Il se pourrait qu’il y ait davantage que des annonces de jeux et autres trailers.