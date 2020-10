Xbox Series X : une présentation de l’interface en 4K

Focus sur l'interface de la Xbox Series X de Microsoft.

De la nouvelle interface à la nouvelle manette sans fil Xbox, en passant par l’optimisation des jeux de nouvelle génération et les solutions de stockage, l’éditeur américain Microsoft dévoile ce qui attendra les joueurs au démarrage des Xbox Series X et Xbox Series S dès le 10 novembre prochain : “La XSX est notre console la plus rapide et la puissante, et la XSS la plus compacte, les deux bénéficient de performances de nouvelle génération et de fonctionnalités comme le Smart Delivery, le Quick Resume, le Dynamic Latency Input (DLI) et plus encore. Dans cette vidéo, vous pourrez voir à quel point il sera plus rapide de lancer vos jeux, comme ces derniers seront plus agréables à jouer et à regarder et comment l’application Xbox vous permettra de rester connecté à vos amis et à votre console, même lorsque vous ne serez pas chez vous.”

L’interface et les menus de la Xbox Series X et Xbox Series S en vidéo

Xbox Series X et Xbox Series S : une trentaine de jeux optimisés pour le lancement