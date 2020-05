Xbox Series X : un report n’est pas à l’ordre du jour, mais les jeux du line-up pourraient avoir du retard

Tout comme la PS5 de Sony, Microsoft maintient la sortie de la Xbox Series X pour la fin de l'année.

Durant l’émission Squawk Alley sur CNBC (Consumer News and Business Channel), le patron de la division Xbox chez Microsoft a fait savoir que le lancement de la Xbox Series X ne serait pas repoussé à cause de la crise sanitaire actuelle : “C’est une année passionnante pour nous, nous lançons cette année la nouvelle Xbox, qui suscite tant d’enthousiasme pour les équipes et la communauté. Les équipes font du très bon travail pour maintenir la production du hardware sur la bonne voie. Nous nous sentons bien par rapport à nos plans, il y a évidemment un impact sur nos plannings, mais dans l’ensemble nous sommes en accord avec là où nous pensions en être“. Soyez pleinement rassurés, la Xbox Series X sortira bien cette année pour rivaliser avec la PS5.

Phil Spencer est inquiet pour les jeux de la Xbox Series X

Si la Xbox Series X est maintenue pour 2020, il semblerait que plusieurs jeux du line-up puissent ne pas être totalement prêts pour ce moment très attendu par les fans de la marque au X vert : “Je dirais que la plus grande inconnue est probablement la production de jeux, pour être honnête. Le développement de jeux est maintenant une activité à grande échelle, vous avez des centaines de personnes qui se réunissent, construisent des éléments, travaillent sur le processus créatif. Nous en apprenons tous les jours, je me sens toujours confiant, mais je dois également m’assurer que la sécurité et la sûreté de nos équipes restent la chose la plus importante et ne pas forcer inutilement les choses quand elles ne seront tout simplement pas prêtes.”

Xbox Series X, une révolution aussi importante que le passage de la 2D à la 3D

Pour maintenir la hype des fans, Phil Spencer a vanté les mérites des technologies présentes dans la Xbox Series X : “Le Ray-Tracing sera génial. Je suis très concentré sur le travail que nous accomplissons autour du DLI (Dynamic Latency Imput). À mon avis, la sensation procurée par les jeux de cette prochaine génération changera aussi drastiquement que lors du passage de la 2D à la 3D, grâce aux améliorations du processeur, au DLI, à la bande passante mémoire et au SSD.“