Xbox Series X : un avant-goût des jeux prévus en 2021

Complètement largué face à son éternel rival Sony et les quatre exclusivités de la PS5 en cette fin d’année, l’éditeur américain Microsoft n’a pas d’autre choix que de préparer les possesseurs de Xbox Series X et Xbox Series S à s’attendre à de belles surprises pour 2021 : “Les créateurs du monde entier mettront à profit la puissance de nos consoles pour vous apporter une grande variété de contenu. Vous retrouverez le Master Chief dans Halo Infinite, vous découvrirez un voyage dans les esprits torturés de Psychonauts 2 et d’autres titres dont nous n’avons pas encore parlé. Vos jeux préférés continueront également à se développer, plus de 30 contenus inédits pour des franchises comme Forza, Sea of Thieves, Grounded et d’autres sont en préparation. À l’avenir, vous aurez aussi des nouvelles des équipes des Xbox Game Studios et de Bethesda. Nous accueillerons officiellement l’équipe de Bethesda, à l’origine de licences acclamées par la critique telles que The Elder Scrolls, Fallout et Doom dans notre famille. Grâce à cette union, le nombre d’équipes des Xbox Game Studios passera de 15 à 23. Elles seront toutes engagées pour créer un avenir du jeu vidéo représentatif de la diversité de ses joueuses et joueurs. Nous pensons que cette génération sera la plus réjouissante que nous ayons connue pour les joueuses et les joueurs mais aussi pour les développeurs, une génération qui sera capable de proposer un jeu pour chacun et chacune.”

Thank you for all the support, feedback and input which has led to Xbox growing the number of players, games and ways to play. I'm really excited for what we'll see in 2021 and really looking forward to being on this journey with all of you. https://t.co/gFhe9znDeT

— Phil Spencer (@XboxP3) December 9, 2020