Xbox Series X : tout savoir sur la rétrocompatibilité des jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One

Peggy Lo, responsable du programme de compatibilité au sein de la firme de Redmond, explique comment la rétrocompatibilité sur les nouvelles consoles de Microsoft va permettre de jouer à des milliers de jeux s’étendant sur quatre générations : “Les jeux rétrocompatibles tourneront sur Xbox Series X et Series S en exploitant tout le potentiel du CPU, du GPU et du SSD. Pas de mode boost ou de réduction de la fréquence du signal d’horloge, toute la puissance de ces consoles sera consacrée à ces jeux rétrocompatibles. Ils pourront donc fonctionner au maximum de leur capacité prévue à l’origine, mais profiteront également des bénéfices des nouvelles consoles, comme d’un nombre d’images plus stable et plus élevé ainsi que de résolutions plus hautes et donc d’une qualité visuelle améliorée. Leurs temps de chargement seront aussi drastiquement réduits, grâce au SSD NVME sur mesure au cœur de la Xbox Velocity Architecture (…) Nous sommes convaincus que vous devez pouvoir continuer à profiter de vos anciens jeux sans avoir à les racheter, mais également que ces derniers doivent être plus agréables à regarder et à jouer sur la nouvelle génération de consoles Xbox. Préserver et améliorer les milliers de jeux que vous connaissez et aimez, ou qu’il vous reste encore à découvrir, c’est l’un de nos objectifs principaux depuis le lancement du programme de rétrocompatibilité, en 2015. Cela fait maintenant des années que nous réussissons à remplir ce contrat, tout en continuant à apprendre. Nous avons consacré plus de 500.000 heures à tester quatre générations de jeux en 2019, pour mieux nous préparer à l’arrivée des Xbox Series X et Series S.”

Enjoy 1000s of games you love across 4 generations. Now with faster frame rates, enhanced visuals, and auto HDR on your favorite OG, 360 and Xbox One games.

No need to look back, your games are ready to move forward with you: https://t.co/y21uOrWUSJ pic.twitter.com/OMEfBX8HYS

— Xbox (@Xbox) October 13, 2020