Xbox Series X/S : il ne faut pas s’attendre à une nouvelle version de sitôt

Microsoft n'a pas l'intention de commercialiser de nouvelles versions de ses Xbox Series X/S de sitôt. C'est Phil Spencer qui l'annonce !

Les consoles Xbox Series X et S ont déjà quelques mois de vie derrière elles, presque une année entière, même si l’on ne s’en rend pas forcément compte à cause de la pénurie. Cela étant dit, dans le cycle de vie de ces machines, le temps passe et certains pourraient se demander si une nouvelle version n’arriverait pas bientôt…

Pas de nouvelles versions des Xbox Series X/S

Les consoles de Microsoft Xbox Series X et S ont été commercialisées en novembre 2020. Cela signifie qu’elles ont un peu moins d’un an aujourd’hui mais celles et ceux qui espéraient avoir droit dans les mois à venir à une nouvelle version seront certainement déçus d’apprendre que pareille chose ne devrait pas arriver. Du moins, pas avant un long moment.

Avant un long moment, selon Phil Spencer

L’information a été révélée dans le Podcast Unlocked d’IGN. Participait notamment le grand manitou de Xbox, Phil Spencer. Selon ses propres mots, “ce sont les consoles que nous aurons sur le marché pendant plusieurs années. Et nous les avons conçues avec ceci à l’esprit, et j’adore les technologies qu’elles embarquent et leurs possibilités, et c’est précisément ce sur quoi nous nous concentrons.”

Cela ne signifie en aucun cas que Microsoft n’a pas prévu de nouvelle version, pour l’une et/ou l’autre de ses consoles. Si l’on reprend l’historique des Xbox, la firme de Redmond est plutôt coutumière de ce genre de procédé. Chaque génération a eu droit à diverses itérations. La dernière génération, à elle seule, comprenait les Xbox One X, Xbox One S et Xbox One X. Oui, cette fois, Microsoft a pris une approche légèrement différente en lançant directement deux consoles mais cela ne signifie pas que la stratégie sera différente.

Toujours est-il que l’arrivée de ces nouvelles versions ne devrait pas survenir avant un long moment, le temps que les versions actuelles prennent place comme il se doit sur le marché.