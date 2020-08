Xbox Series X : Phil Spencer se moque des ventes de la console

Microsoft ne souhaite pas faire plus de ventes que Nintendo et Sony avec la Xbox Series X, l'objectif est de bâtir des expériences autour des joueurs.

Invité à s’exprimer sur la Xbox Series X dans l’émission Twitch Animal Talking de Gary Whitta, Phil Spencer a assuré qu’il ne cherchait pas à vendre plus de consoles que Sony ou Nintendo car il ne s’intéresse tout simplement pas aux chiffres de vente : “Si notre approche consistait à vendre plus de consoles que Sony et Nintendo, nous ne mettrions pas nos jeux sur PC. Nous ne mettrions pas nos jeux sur Xbox One, nous ne ferions pas de xCloud et nous ne permettrions pas aux gens de jouer sur leur téléphone. Combien de consoles nous pouvons ventre contre combien de consoles une autre société arrive à vendre… Qu’il s’agisse de Sony, de Nintendo ou d’autres sociétés à l’époque, ce n’est pas notre approche.”

Le patron de la division Xbox de Microsoft a poursuivi en disant que l’éditeur américain tente de construire des expériences autour des joueurs, ce qui explique des initiatives telles que le Xbox Game Pass et Project xCloud. Le but est de permettre au grand public d’accéder à des exclusivités first-party via une gamme de plateformes différentes (Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X).

Phil Spencer donne son avis sur la PS5 de Sony

L’homme qui souhaite toujours s’opposer à la fameuse guerre des consoles s’est exprimé positivement sur la PS5 et le choix du design : “L’horloge de la PS5 tourne à une fréquence plus élevée que la Xbox Series X, ils font donc tourner leur machine différemment de ce que nous faisons, et cette fréquence plus élevée crée des défis en matière de design différents. Et de tels défis, il y en a sur les deux consoles. Ils ont employé une approche différente, mais je suis sûr qu’ils avaient des objectifs de design similaires vis-à-vis de sa manière de tourner et du bruit qu’elle fait.”

Désormais possesseur d’une version commerciale de la Xbox Series X, Phil Spencer estime que la console est vraiment silencieuse : “Quand j’ai mis la XSX à la place de ma Xbox One X, il n’y avait pas plus de bruit (…) Tous mes jeux fonctionnent et ça fait le même son que ma Xbox One X, mais forcément avec beaucoup plus de puissance”. D’ailleurs, il a également eu quelques mots pour le report de Halo Infinite, un titre qui devait accompagner la sortie de la nouvelle Xbox : “Je suis d’accord avec les fans, c’est une triste nouvelle. C’est décevant pour les joueurs et c’est décevant pour nous. Je me devais de prendre les bonnes décisions. Il faut tenir compte de la force de la licence Halo, de la santé et des capacités de l’équipe (…) Je présente mes excuses aux fans car je n’aime pas générer des attentes et ne pas les combler ensuite. Mais je pense également que nous avons pris la bonne décision sur le long terme pour Xbox, pour Halo et pour nos clients“. A noter qu’il était envisagé que le jeu soit disponible en plusieurs parties…