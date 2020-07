Xbox Series X : Phil Spencer promet le meilleur line-up de lancement de l’histoire de la marque Xbox

Microsoft est convaincu que le catalogue de lancement de la Xbox Series X sera impressionnant avec de nombreux jeux first-party.

Un jour avant l’événement numérique dédié aux exclusivités de la Xbox Series X, le vice-président du gaming chez Microsoft annonce que la nouvelle console de la firme de Redmond sera dans de bonnes conditions dès son lancement : “Je pense sincèrement qu’en termes de line-up de lancement, nous sommes dans la meilleure situation de l’histoire de Xbox. Quand je pense à la variété de jeux auxquels les gens vous pouvoir jouer dès le jour du lancement de la Xbox Series X, et pas simplement grâce à la rétrocompatibilité, ainsi qu’à la manière qu’a le Game Pass de justifier le prix de la console, je me dis qu’il y a là une vraie force. Mais vous savez, nous avons également Halo. La dernière fois que nous avons proposé un Halo au lancement d’une console était en 2001, soit lors du lancement de la première Xbox. Et nous sommes très confiants vis-à-vis de Halo. Cela sera d’ailleurs un gros morceau de notre événement Xbox Games Showcase.”

Trust me you don’t want to miss this pre-show. We have been working with @geoffkeighley and our partners on some exciting reveals! https://t.co/uNxCimzVNM — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) July 17, 2020

Xbox Games Showcase, à quoi s’attendre ?

Phil Spencer de la division Xbox veut en mettre plein la vue aux fans avec l’événement Xbox Games Showcase : “La chose que vous verrez ce jeudi, c’est que nous donnons à nos studios une véritable liberté créative pour qu’ils puissent produire les jeux qu’ils envisagent de faire. Les créateurs veulent concevoir des titres géniaux qui atteindront un large public composé de personnes qui pourront les découvrir. Je pense que ce que vous avez entendu à propos des déclarations de Matt Booty sur les jeux cross-gen pendant deux ans, c’est que nous avons une vision pour chaque jeu que nous créons. Et cette vision débute avec le joueur, pas avec le périphérique. Si un créateur vient à nous et nous dit ‘je veux vraiment me dédier à la prochaine génération’, nous sommes totalement en faveur de cela. Si un développeur se rapproche de nous et qu’il a une certaine vision pour atteindre des clients en passant par de multiples plateformes et différentes générations, nous sommes là aussi favorables à cela. Il s’agit de laisser le choix à nos créateurs pour qu’ils fassent le jeu qu’ils souhaitent produire à destination du public qu’ils visent plutôt que de décider à leur place. Ce n’est pas notre rôle en tant que constructeur.“