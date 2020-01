Xbox Series X : Phil Spencer privilégie le 4K à 60fps au 8K avec un framerate au rabais

La nouvelle Xbox du constructeur américain Microsoft devrait essentiellement faire tourner des jeux en 4K à 60fps.

Lors de la présentation de la Xbox Series X durant les Game Awards 2019 en décembre, Microsoft n’avait pas hésité à dire que sa machine next-gen a la capacité d’atteindre facilement la résolution 8K grâce à une configuration ultra-performante. Mais à l’occasion d’une interview pour le média australien Stevivor, Phil Spencer, responsable de la division Xbox au sein de la firme de Redmond, fait savoir que ce n’était pas une priorité et qu’il préférait avoir des jeux en 4K tournant à 60fps : “Nous n’avons jamais vraiment essayé de limiter ce que les développeurs tentent de faire sur notre plateforme, que ce soit 60 images par seconde sur Xbox 360 ou ceux qui font maintenant de la 4K à 60fps sur Xbox One X. Nous voulons donner aux développeurs les outils pour qu’ils essaient les choses qu’ils veulent essayer sur n’importe quelle plateforme, et la capacité peut être là pour qu’ils essaient ces choses. Je pense que nous avons atteint un point avec Xbox One X, dans cette génération, où les jeux sont incroyables, et nous pouvons toujours travailler pour qu’ils soient encore plus incroyables. Mais je veux que les jeux soient aussi incroyables qu’ils en ont l’air. Nous n’avons pas cela dans la génération d’aujourd’hui, principalement parce que le processeur sous-performe par rapport au GPU qui est dans la boîte afin d’atteindre une sensation, une fréquence d’images, une sorte de cohérence, une fréquence de rafraîchissement variable et d’autres choses que nous voulons. Alors que nous regardions vers l’avenir, la sensation des jeux était définitivement quelque chose sur laquelle nous voulions nous concentrer davantage, pas seulement jeter plus de pixels sur l’écran.”

Xbox Game Pass : Microsoft revient sur la viabilité économique du service

Si l’éditeur américain reste toujours autant mystérieux sur les chiffres concernant le Xbox Game Pass, Phil Spencer assure que c’est une réussite et que contrairement à ce que les rumeurs peuvent dire, il n’y a aucune perte : “Je connais des gens qui se disent ‘Oh, ils jettent simplement de l’argent par les fenêtres pour gagner de nouveaux clients, pour pouvoir augmenter le prix de l’abonnement un peu plus tard’. Ce n’est pas notre modèle. Nous investissons, c’est certain, mais de manière durable. Le Xbox Game Pass reste un business, et c’est un business qui se porte bien. Nous sommes à l’aise avec la trajectoire que nous prenons, et nous avons plus que doublé notre nombre d’abonnés, année après année. Nous ferons des offres spéciales, c’est normal, c’est du business. Mais c’est un business qui marche.“