Xbox Series X : Microsoft va s’assurer de fournir suffisamment de consoles en France

La France est dans les pays prioritaires pour les stocks de Xbox Series X.

Si la Xbox Series X de l’éditeur américain Microsoft est toujours prévue pour fin 2020 dans le monde entier, Ina Gelbert, directrice de Xbox France, a fait savoir que nous ne devrions pas être dans les pays les plus touchés s’il devait y avoir une pénurie à cause de la pandémie de Covid-19 : “Le choix qu’on a fait sur ce lancement, c’est vraiment d’être présents dans plus de pays qu’au lancement de la Xbox One. Aujourd’hui je ne vois pas de risque pour la France, en aucun cas. Mais si demain, peu de jours avant le lancement, il y a un énorme confinement dans le monde… ça, on n’y pourra pas grand-chose. En tout cas, dans notre plan aujourd’hui, on a les unités pour le lancement. La France est dans les pays prioritaires. Maintenant, est-ce qu’on en aura assez… C’est toujours une grande question, et c’est là qu’on rentre dans des discussions pour nous, et c’est mon rôle, de favoriser la France par rapport à d’autres pays. Montrer qu’on a la communauté, qu’on a le marché, qu’il y a d’énormes attentes autour de la Xbox Series X en France et qu’il faut des unités pour couvrir cette demande.”

La production de Xbox Series X est en cours

Sans réellement le dire, Ina Gelbert suggère fortement que la production de la nouvelle Xbox a déjà été lancée dans les usines : “C’est énormément de travail de lancer des consoles comme ça, vu le nombre de composants etc. Les lignes à mettre en place dans les usines… Il y a énormément de travail”. Cela rejoint d’ailleurs les récents propos de Lisa Su, présidente et PDG d’AMD, qui disait vouloir accélérer la production de ses produits pour “prendre en charge les lancements des nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X pendant les fêtes.”

Sony ne devrait d’ailleurs plus trop tarder à dévoiler le design de la PS5 dans la mesure où le mois de juin sera important pour lancer officiellement la production de ses consoles. Il sera donc impossible d’éviter des fuites à ce moment-là.