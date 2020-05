Xbox Series X : Microsoft va organiser des rendez-vous mensuels pour découvrir la console

La nouvelle Xbox de la firme de Redmond sera au coeur d'une série d'annonces mensuelles pendant tout l'été.

Si l’Inside Xbox du 7 mai prochain à 17h sur Mixer et Facebook (sous-titré en français) se concentrera sur les premières images de gameplay de plusieurs jeux destinés à la Xbox Series X (exclusivement ceux des éditeurs tiers), l’éditeur américain Microsoft prépare en parallèle le lancement d’un nouveau rendez-vous mensuel pour tenir les joueurs au courant de l’actualité Xbox.

Xbox 20/20, le nouveau rendez-vous de Microsoft

Jerret West, le chief marketing officer de Xbox, annonce la couleur : “Ce rendez-vous sera l’occasion pour nous d’en dévoiler toujours plus sur l’avenir de la Xbox Series X, les jeux des Xbox Game Studios, le Xbox Game Pass et Project xCloud. Chaque mois, il y aura du nouveau (…) Tous les jeux que vous verrez seront optimisés pour la Xbox Series X, ce qui veut dire qu’ils ont été conçus pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités de la console (résolution 4K, 120 images par seconde, DirectStorage, Ray Tracing DirectX, temps de chargement ultra-rapides). Nous avons un programme très riche à venir. Je peux déjà vous dire qu’en juillet, l’accent sera mis sur les jeux développés par les Xbox Game Studios. Nos équipes ont hâte de pouvoir partager de nouvelles images de gameplay, leur manière de profiter des capacités de la Xbox Series X et d’annoncer des titres inédits.”

Microsoft a revu ses plans à cause du coronavirus

Le futur de Xbox a totalement été repensé suite à la crise sanitaire qui touche le monde entier depuis maintenant plusieurs mois : “L’année 2020 était prédestinée à être unique. Pour l’industrie du jeu vidéo, c’est l’une de ces années excitantes durant laquelle nous allons découvrir une nouvelle génération de consoles, la vague de jeux next-gen qui l’accompagne et même l’arrivée de nouvelles façons de jouer, avec le jeu en streaming notamment. Mais 2020 est aussi devenue une année de défi, du fait du Covid-19. Cette période difficile permet de mettre en lumière les réelles priorités. Pour nous, ce sont la santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos partenaires et de nos fans. Nous tenons aussi absolument à la transparence vis à vis des joueuses et des joueurs en cette période singulière. Il nous a ainsi fallu repenser nos plans pour célébrer ensemble des étapes importantes de l’évolution du jeu vidéo, puisque nous ne pouvons plus nous rassembler tous physiquement au même endroit. La détermination des joueuses et des joueurs Xbox, de leurs familles, de leurs amis à agir comme il le faut en restant chez eux pour que la situation s’améliore, nous a motivés à repenser notre approche.”

