Xbox Series X : Microsoft va continuer à surprendre les fans pour les prochaines annonces

Les fans de Microsoft peuvent s'attendre à des surprises concernant la Xbox Series X avant l'E3 2020.

En décembre dernier, l’éditeur américain Microsoft a bouleversé les codes de l’industrie en dévoilant sa nouvelle console durant un événement célébrant le jeu vidéo. Une décision qui n’était pas vraiment validée par Phil Spencer, la patron de la marque au X vert, avant qu’une responsable marketing arrive à le convaincre de faire quelque chose de nouveau et de se lancer dans l’inconnu en prenant des risques. Aucun regret selon l’intéressé : “Les retours ont été excellents, mais pour être tout à fait honnête avec vous… cela aurait pu être un désastre. Soyons francs, nous ne sommes pas à la place où nous souhaiterions être sur le marché avec cette dernière génération, et je ne pense pas que nous parviendrons à changer les choses et à faire croître notre entreprise en faisant simplement ce que nous avons toujours fait.”

Phil Spencer veut en dire plus sur la Xbox Series X

L’homme fort de la division Xbox est déterminé à créer de nouvelles surprises comme la révélation de la Xbox Series X durant la cérémonie des Game Awards de Geoff Keighley : “Je suis très content de la manière dont se sont déroulées les choses l’année dernière. Nous essayons de penser les choses de façon différente, nous allons être audacieux dans ce que nous essaierons de faire pour ce qui est de toutes les décisions que nous allons prendre entre aujourd’hui et le lancement de la Xbox Series X. Certaines des décisions que nous prendrons seront bonnes, d’autres seront mauvaises, mais nous n’allons pas y aller doucement.”

Si Sony tarde encore à parler pleinement sur la PS5, même si la communication du constructeur japonais est totalement maitrisée, Microsoft se dit pressé et envisage de parler de la Xbox Series X avant l’E3 2020 via une conférence spéciale dédiée sans doute aux premiers jeux tournant sur la machine.

Le trailer de la Xbox Series X au Game Awards 2019