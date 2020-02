Xbox Series X : Microsoft ne veut pas s’aventurer sur le marché de la VR

La nouvelle console de Microsoft ne misera pas sur la réalité virtuelle.

Après avoir décidé de renoncer à la VR avec la Xbox One, Phil Spencer annonce que l’éditeur américain Microsoft va également abandonner la réalité virtuelle avec la Xbox Series X : “Je connais beaucoup de gens qui travaillent sur de bons titres VR, voire même d’excellents, et j’essaye de ne pas les mettre en avant. Cela ne veut pas dire que je ne soutiens pas ce marché. Néanmoins, je veux être clair face à nos objectifs actuels. Car pour ceux qui s’attendaient à ce que nous sortions un casque VR pour la Xbox SX au lancement, ou dans les alentours, non, nous n’allons pas faire ça. Je n’espère pas que cela disparaîtra. Au contraire, j’espère que la VR va s’agrandir. J’espère même que c’est quelque chose qui deviendra si important à l’avenir que cela sera une évidence pour nous de le soutenir. Mon principal objectif, dans cette déclaration, n’est pas de faire de l’ombre à ceux qui travaillent sur la VR ou quoi que ce soit d’autre, mais simplement de faire ressortir les choses sur lesquelles nous nous concentrons en ce moment et qui ne font pas partie de nos plans.”

Microsoft a annulé la création d’un casque VR pour ses Xbox

Pendant un certain temps, la firme de Redmond travaillait sur un casque VR pour la Xbox One, Xbox One S et Xbox One X. Si les spécifications techniques du produit étaient plutôt bonnes, elles n’étaient pas à la hauteur de l’Oculus Rift ou du HTC Vive, ni même du PlayStation VR de Sony. Les plans ont donc été mis en suspens afin d’attendre une meilleure technologie qui pourrait offrir une expérience beaucoup plus immersive. Peu de temps après, Microsoft a finalement admis qu’il n’avait pas l’intention d’amener la VR sur la Xbox One. Microsoft s’est alors associé à des sociétés comme Dell et Asus pour lancer une gamme de casques de réalité mixte Windows VR, mais ceux-ci sont uniquement destinés aux PC.