Xbox Series X : Microsoft fait revenir Jerret West

Après sept années chez Netflix, Jerret West fait son retour au sein de l'éditeur américain Microsoft pour s'occupe du marketing de la division gaming dirigée par Phil Spencer.

Considéré comme celui qui a fortement contribué au succès de la Xbox 360 et du Xbox Live en tant que directeur marketing et global product manager (entre 2007 et 2011), Jerret West avait par la suite décidé de se lancer un nouveau challenge en allant chez American Express (marketing digital, Amex Travel) puis Netflix afin de développer les services de la plateforme américaine dans le monde entier. Dans l’optique de préparer le lancement de la Xbox Series X, développer encore plus le Xbox Game Pass et déployer le xCloud dans de nombreux pays, Phil Spencer l’a convaincu de revenir depuis décembre dernier avec désormais un poste encore plus fort, à savoir celui de chief marketing officier : “Son rôle englobe toutes les activités de marketing. Cela inclut la gestion d’une équipe mondiale de 200 personnes et plus d’un demi-milliard de dollars de dépenses en marketing. Son équipe développe des plans stratégiques pour les jeux, le hardware (console et accessoires) et les services (Xbox Game Pass et Xbox Live)“.

Jerret West pourrait aider Microsoft à s’implanter en Asie avec les Xbox Game Studios

Sa présence en Asie, notamment Singapour, depuis plus de deux ans pourrait aider la firme de Redmond à faire rapidement l’acquisition d’un studio dans cette région au vu de ses contacts : “Son dernier fait d’arme chez Netflix a été d’être vice-président du marketing APAC (région Asie-Pacifique). Dans ce rôle, il devait s’occuper de la gestion de tous les médias, de la publicité, des partenariats, des activités de mise sur le marché et des décisions créatives locales pour Netflix sur tous les marchés de l’APAC.“