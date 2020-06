Xbox Series X : Microsoft fait le point sur le fonctionnement du Smart Delivery

Tout savoir sur le Smart Delivery, une technologie qui permet aux joueurs de la famille Xbox de se divertir avec la meilleure version des jeux achetés, d’une génération à l’autre.

L’une des forces de la Xbox Series X, même si Sony ne devrait pas tarder à répliquer avec une fonctionnalité similaire pour la PS5, sera le Smart Delivery. Cette nouvelle fonctionnalité permet de passer d’un jeu Xbox One à un jeu XSX sans coût supplémentaire : “Vous n’avez qu’à choisir la version lors du téléchargement d’un titre et la technologie ne se limite pas aux versions numériques. Les copies physiques des jeux Xbox peuvent également être compatibles avec le Smart Delivery si les développeurs ou les éditeurs le souhaitent“. Le Smart Delivery sera disponible pour les titres du Xbox Game Pass qui décideront d’en tirer parti. En dehors des Xbox Game Studios, chaque développeur pourra choisir s’il souhaite utiliser le Smart Delivery ou non. Electronic Arts passe par exemple par une alternative maison baptisée le Dual Entitlement.

Afin d’être le plus clair possible, l’éditeur américain Microsoft a mis en avant trois exemples liés au Smart Delivery :

Si vous possédez Gears 5 ou que vous y jouez via le Xbox Game Pass, vous pouvez en profiter dès maintenant sur Xbox One. Si vous décidez d’acheter une Xbox Series X en fin d’année, vous n’aurez qu’un téléchargement à lancer et vous bénéficierez de la version optimisée de Gears 5 pour Xbox Series X, dès le jour du lancement de la console

Lors de la sortie de Halo Infinite sur Xbox One et Xbox Series X en fin d’année, vous n’aurez qu’à acheter le jeu une fois pour obtenir les deux versions, que vous possédiez l’une des consoles ou les deux. Imaginons que la Xbox Series X s’installe dans votre salon, le Smart Delivery se chargera de vous y proposer la version optimisée du jeu. Si votre Xbox One migre alors vers votre chambre ou ailleurs, le Smart Delivery sera toujours au rendez-vous et vous pourrez jouer à la version Xbox One de ce même titre

Certains titres Xbox One, déjà disponibles ou à venir, seront par la suite optimisés pour Xbox Series X. Par exemple, si vous décidez d’acheter Cyberpunk 2077 lors de sa sortie sur Xbox One, lors de l’arrivée de la Xbox Series X, vous pourrez continuer votre partie sur votre nouvelle console, exactement là où vous l’aviez laissée. Enfin, lorsque les développeurs de CD Projekt RED sortiront leur version de Cyberpunk 2077 optimisée pour Xbox Series X, la mise à jour de votre jeu se fera automatiquement, toujours sans aucun coût supplémentaire

Les premiers jeux optimisés pour la Xbox Series X et compatibles Smart Delivery

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

Dirt 5

Scarlet Nexus

Chorus

Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

The Ascent

Call of the Sea

Gears 5

Second Extinction

Metal : Hellslinger

Le Smart Delivery de Microsoft expliqué en vidéo