Xbox Series X : Microsoft dévoile une manette en toile denim (mais vous ne pouvez pas l’acheter)

Les consoles de jeux vidéo font vivre avec elles un énorme écosystème. Outre les jeux, évidemment, il y a celui des accessoires. Le marché des manettes à lui seul, par exemple, génère des revenus colossaux. Microsoft l’a bien compris, multipliant les modèles. En voici un très sympathique pour les récentes Xbox Series S/X. Une manette revêtue de toile denim.

Ces dernières années, Microsoft a commercialisé de nombreuses variantes de ses consoles Xbox et de leurs manettes. Mais il faut bien reconnaître qu’avec le modèle que nous vous présentons aujourd’hui, la firme de Redmond semble s’être surpassée. Dans un tweet publié par le compte Xbox Canada, on découvre une manette pour Xbox Series X de toute beauté, une création unique revêtue de toile denim – dans laquelle sont fabriqués nos jeans -.

S’il fallait résumer, nous dirions que Microsoft a simplement taillé à sa manette Xbox Series X une paire de jeans, parfaitement ajustée, bien évidemment, avec les poches et les passants pour la ceinture. Pas mal, non ? Selon le tweet, cette création a été baptisée “Canadian Tuxedo” par Microsoft.

Malheureusement pour les joueurs qui espéraient pouvoir mettre les mains sur cette manette, il va falloir se faire une raison. En effet, il s’agit là d’une création unique, ce qui laisse à penser que Microsoft ne l’a réalisée que pour s’amuser. Aucune intention, semble-t-il, de la commercialiser. Ce qui est fort dommage, il faut l’avouer, au vu du résultat.

Cela étant dit, il ne serait pas surprenant que ce design inspire des fabricants tiers ou de simples vendeurs particuliers sur des plates-formes comme Etsy. Surveillez donc ces plates-formes et vous pourriez voir apparaître des manettes similaires que vous pourrez acheter. Et qui sait, si les fans se font suffisamment entendre, Microsoft se décidera-t-il à la produire en masse et à la vendre. Tout est possible !

The "Canadian tuxedo" is now a 3-piece suit.

👖🎮🇨🇦

This Canadian Tuxedo controller is one-of-a-kind, but let us know what your dream Canadian-themed controller would be. We might just make it… pic.twitter.com/yx6wFWQ5xB

— Xbox Canada (@XboxCanada) January 15, 2021