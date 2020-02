Xbox Series X : Microsoft arme sa nouvelle console avec 12 téraflops de puissance

Phil Spencer dévoile officiellement les principales caractéristiques de la Xbox Series X, la console la plus puissante de Microsoft.

Après avoir présenté la Xbox Series X en décembre dernier durant l’édition 2019 des Game Awards avec son design, ses premières exclusivités et certaines fonctionnalités, la firme de Redmond profite du silence assourdissant de son concurrent Sony pour en remettre une couche bien avant l’E3 2020 par le biais d’une mise en avant des composants et des technologies qui vont “proposer un accès plus instantané et naturel que jamais à de nouvelles histoires et de nouveaux créateurs” sur la nouvelle console de l’éditeur américain Microsoft, tout en assurant un équilibre entre puissance et vitesse.

Power + speed + compatibility = Xbox Series X 12 teraflops and so much more. Discover what the next generation of gaming means to Xbox: https://t.co/WWFJ6YkHzT#PowerYourDreams pic.twitter.com/RDlWXwVF8f — Xbox (@Xbox) February 24, 2020

La puissance de la Xbox Series X : “Most powerful console ever”

Basé sur les architectures Zen 2 (CPU) et RDNA 2 (GPU) d’AMD, le processeur custom designed de Microsoft sera deux fois plus puissant que la Xbox One X et huit fois plus que la Xbox One. Il s’avère d’ailleurs plus rapide que la GeForce RTX 2080 Super de Nvidia. Avec 12 téraflops dans le ventre, la nouvelle Xbox va pouvoir offrir “un réel bond technique en termes de puissance graphique et de calcul via des technologies de pointes permettant des framerates plus élevés, des univers de jeux plus larges, plus sophistiqués, et une expérience plus immersive que jamais sur console”. De plus, avec l’aide du DirectX Raytracing (accéléré matériellement, une première sur console) et du Variable Rate Shading (VRS, format breveté par Microsoft), la Xbox Series X va fournir un framerate plus stable et une meilleure résolution, sans aucun impact sur la qualité de l’image finale, ainsi que des effets de lumières, des réflexions et une acoustique réalistes en temps-réel.

La vitesse de la Xbox Series X : “More playing and less waiting”

La Xbox Series X disposera d’une nouvelle génération de stockage SSD avec des fonctionnalités comme le “Fast Travel” (fluidité et rapidité, l’expérience de jeu est améliorée, les univers de jeu sont plus larges et dynamiques), le “Quick Resume” (permet de revenir à de multiples jeux laissés en pause presque instantanément sans avoir à passer par de longs écrans de chargement) et le “Dynamic Latency Input/DLI” (optimisation au sein du lien joueur-console, les contrôles sont encore plus précis et réactifs). Avec le “Auto Low Latency Mode” (ALLM) et le “Variable Refresh Rate” (VRR) pour le HDMI 2.1, la XSX peut régler automatiquement le moyen d’affichage à son mode de latence le plus faible et synchroniser le taux de rafraîchissement du moyen d’affichage au framerate du jeu pour maintenir un aspect visuel fluide et sans tearing (lag minimal et expérience de jeu réactive). A noter que le support de l’affichage à 120fps est une nouvelle fois confirmé, même si la priorité reste le 60fps.

La rétrocompatibilité de la Xbox Series X : “Four generations of gaming”

Avec la Xbox Series X, Microsoft veut que les fans de la marque au X vert puissent avoir accès aux jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox originale avec un framerate plus stable, des temps de chargement plus rapides ainsi qu’une résolution et une fidélité visuelle améliorées. La promesse est que cela se fera sans aucun travail de développement. Impossible de savoir dans l’immédiat si Microsoft va uniquement se reposer sur ce qui a été réalisé avec le programme de rétrocompatibilité Xbox One. Enfin, Microsoft va également miser sur la technologie “Smart Delivery” pour assurer une transition en douceur entre la Xbox One et la Xbox Series X : “Elle vous permet d’être sûr que vous n’avez à acheter un titre qu’une seule fois pour obtenir la version du jeu adaptée à la console sur laquelle vous jouez. Nous nous engageons à utiliser cette technologie pour nos titres Xbox Game Studios. Elle est aussi disponible pour tous les développeurs et éditeurs, et ils peuvent choisir de l’appliquer pour des titres qui sortiront sur Xbox One dans un premier temps, puis plus tard sur Xbox Series X“. CD Projekt RED est le premier studio à officialiser l’utilisation du Smart Delivery de Microsoft.

Les jeux pour la Xbox Séries X se préparent

Phil Spencer, le grand patron de la division Xbox, est plus que confiant sur le potentiel de sa nouvelle console. Maintenant qu’il a partagé ses plus belles cartouches pour la partie hardware, il tease désormais la prochaine étape qui sera bien évidemment les cartouches de la partie software. Microsoft pourrait d’ailleurs dévoiler quelques nouveautés d’ici avril/mai avant de terminer à l’E3 2020 : “Que cela soit pour donner de nouveaux moyens à nos incroyables créateurs dans les 15 Xbox Game Studios, pour permettre la découverte de nouveaux jeux via le Xbox Game Pass, ou pour étendre vos terrains de jeux avec le projet xCloud, la Team Xbox s’engage en faveur des moyens les plus simples et les plus clairs pour relier les joueurs du monde entier et les expériences uniques que notre forme d’art, le jeu vidéo, a à offrir. La Xbox Series X représente ce même engagement auprès des joueuses et joueurs qui souhaitent une immersion immédiate dans des jeux plus beaux et marquants que jamais. Nous avons hâte de partager de plus amples informations sur le futur de Xbox dans les mois qui viennent.”

Après avoir perdu trois batailles (sixième génération/septième génération/huitième génération), Microsoft est plus que jamais prêt à prendre sa revanche et déloger Sony et Nintendo qui se partagent la première et la deuxième place trop souvent depuis ces dernières années.