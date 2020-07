Xbox Series X : Microsoft annonce un Xbox Games Showcase pour présenter ses exclusivités first-party

Xbox Games Showcase, le nouvel événement de l'éditeur américain Microsoft dédié aux jeux développés par les Xbox Game Studios pour la Xbox Series X.

Après un Inside Xbox se focalisant sur les premiers jeux des éditeurs tiers sur Xbox Series X, Microsoft abandonne son format classique pour ses exclusivités. En effet, la firme de Redmond donne rendez-vous aux fans, aux joueurs et à la presse du monde entier le 23 juillet prochain à 18h pour assister à un Xbox Games Showcase en direct sur Twitch, Facebook, Twitter et YouTube. Le but sera de répondre à Sony avec des exclusivités et du gameplay. Mixer n’est plus de la partie étant donné que l’éditeur américain a décidé de fermer la plateforme qui devait concurrencer Twitch. A noter que l’animateur et producteur Geoff Keighley proposera un pré-show une heure avant dans le cadre du Summer Game Fest via YouTube Gaming.

Les studios de Microsoft qui travaillent sur de potentielles exclusivités prévues sur Xbox Series X