Xbox Series X : Microsoft annonce un événement spécial pour présenter “les premières images de gameplay de la next-gen”

Le récent teasing de Phil Spencer, patron de la division Xbox chez Microsoft, n’était pas un coup d’épée dans l’eau. Les premiers jeux de la Xbox Series X seront dévoilés le jeudi 7 mai prochain à 17h : “Vous voulez voir les jeux de la XSX ? Nous voulons vous montrer des jeux pour la XSX. Découvrez les premières images de gameplay de la next-gen avec nos partenaires développeurs du monde entier à l’occasion d’un nouveau Inside Xbox.”

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.

Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX

— Xbox (@Xbox) April 30, 2020