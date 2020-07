Xbox Series X : les premières exclusivités de la console par les Xbox Game Studios

Microsoft mise sur de belles exclusivités pour la Xbox Series X.

Will Tuttle, responsable des communications de la division Xbox au sein de Microsoft, est très emballé par les premières exclusivités de la Xbox Series X : “Notre vision pour la prochaine génération de jeu vidéo vise avant tout à mettre les joueurs au cœur de l’expérience, à vous immerger dans des expériences captivantes– sur tous les appareils. Nous savons ce qui importe le plus pour vous, des jeux inoubliables. Des jeux qui vous relient à des personnages fascinants, des mondes immenses et à vos amis, où que vous vous trouviez. Avec la nouvelle ère du jeu vidéo qui s’ouvre devant nous, les meilleurs développeurs du monde imaginent de nouveaux mondes et concepts pour vous divertir durant les années à venir. Halo Infinite sera le jeu Halo le plus riche et le plus ambitieux jamais développé et nous avons dévoilé aujourd’hui les premières images de gameplay de la superbe campagne qui vous attend en fin d’année. Des immenses nouveaux mondes d’Everwild, Avowed et Fable au réalisme sans précédent de Forza Motorsport, nous vous proposons de retrouver des univers familiers et de vous aventurer dans de tout nouveaux univers.”

Les exclusivités firt-party de la Xbox Series X

Halo Infinite (343 Industries) : “Les fans du Master Chief du monde entier ont pu profiter d’un premier aperçu de la campagne de Halo Infinite, présentant notamment de nouvelles mécaniques de gameplay, des batailles plus imposantes, des passages épiques et des effets visuels bien plus complexes qu’auparavant, grâce à la puissance de la Xbox Series X. Avec le gameplay de la campagne stable à 60 images par seconde et la liberté d’explorer un anneau Halo supérieur en taille à celui des deux dernier jeux Halo réunis, Halo Infinite immergera les joueurs dans le nouveau chapitre de l’aventure du Master Chief“- Disponible au lancement avec la version Xbox One

As Dusk Falls (INTERIOR/NIGHT) : “Un jeu interactif inédit par un nouveau studio réunissant à la fois des vétérans de l’industrie ayant travaillé sur des titres primés et des nouveaux talents. Dirigé par Caroline Marchal, ancienne lead game designer de Quantic Dream, le studio œuvre à la création d’histoires ambitieuses, innovantes et interactives. As Dusk Falls est une histoire multigénérationnelle se déroulant dans le sud-ouest américain et traitant de résilience, de sacrifice et de la reproduction des erreurs des générations passées par les jeunes générations. Ce qui débute comme un conte centré sur deux familles prises au piège se transforme en histoire épique sur la manière dont les gens évoluent et changent au fil des décennies“

State of Decay 3 (Undead Labs) : “La prochaine évolution de State of Decay est actuellement en développement, pour apporter aux fans la simulation ultime de jeu de zombie“

Avowed (Obsidian Entertainment) : “Un nouveau RPG épique en vue subjective qui se déroule dans le monde fantastique d’Eora“

Fable (Xbox Game Studios – Playground Games) : “Un nouveau départ pour la franchise mythique. Explorez une terre peuplée de créatures fantastiques et de lieux merveilleux“

Forza Motorsport (Turn 10 Studios) : “Actuellement en cours de développement, Forza Motorsport tournera en 4K, à 60 images par seconde avec des scènes connectées et dynamiques. Le raytracing fera son apparition dans le moteur ForzaTech, créant ainsi un monde dynamique où tout est connecté – des carrosseries des voitures qui se reflètent entre elles à la peinture rouge vif se réfléchissant sur la route et ses surfaces détaillées, en passant par les jeux d’ombre et de lumière“

Everwild (Rare) : “Incarnez Eternal et explorez et tissez des liens avec le monde autour de vous“

Grounded (Obsidian Entertainment) : “Préparez-vous à prendre part au développement de votre prochain jeu favori.Avec Grounded, l’aventure coopérative de survie à tendance narrative, vous ne verrez plus votre jardin de la même manière. Combinant des fonctionnalités propres aux RPG avec les meilleurs éléments des jeux de survie, vous et jusqu’à 3 autres joueurs explorez le jardin après avoir été réduit(s) à la taille d’une fourmi pour savoir comment reprendre taille normale. En chemin, vous rencontrerez des insectes pacifiques mais aussi certains foncièrement hostiles, chacun essayant de survivre dans l’arrière-cour de votre maison. Craftez et construisez des bases à partir d’objets du quotidien récupérés dans le jardin, ou donnez simplement vos amis à manger aux araignées” – Disponible le 28 juillet prochain sur Xbox One et PC (Windows 10, Steam), la version Xbox Series X sera dans le Xbox Game Pass dès le lancement

Psychonauts 2 (Double Fine Productions) : “Un voyage hallucinant à travers les mondes étranges cachés dans nos cerveaux. L’agent spécial et acrobate extraordinaire Razputin “Raz” Aquato revient pour déballer ses bagages émotionnels et élargir ses horizons mentaux. En cours de route, il aidera de nouveaux amis, comme cette particule de lumière magique interprétée par Jack Black. Raz doit utiliser ses pouvoirs pour élucider les sombres mystères de l’équipe Psychonauts et de ses propres origines familiales“

Tell Me Why (Dontnod Entertainment) : “Dans ce thriller intime, vous incarnez les jumeaux Tyler et Alyson Ronan pour percer les mystères de leur enfance troublée dans une belle petite ville d’Alaska. En mettant à profit le lien surnaturel qui les relie, les jumeaux pourront interagir avec leurs souvenirs, choisir des chemins de mémoire pour déterminer le dénouement et en découvrir plus sur leur histoire personnelle à travers trois chapitres” – Disponible le 27 août prochain sur Xbox One, la version Xbox Series X sera dans le Xbox Game Pass dès le lancement

Les exclusivités Xbox Game Studios optimisés pour la Xbox Series X