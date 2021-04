Xbox Series X : les mini-frigos seront une réalité

Tous les moyens sont bons, ou presque, en termes de marketing, pour vendre toujours davantage de produits. Certaines entreprises l’ont bien compris et maîtrisent à la perfection cet art délicat. Microsoft continue de multiplier ses efforts pour écouler des Xbox Series X/S. Des mini-frigos pourraient-ils aider ? Bien sûr !

Aaron Greenberg, de Microsoft, avait pris que les fans pourraient mettre la main sur des mini-frigos officiels Xbox Series X/S si la firme de Redmond remportait un concours de marque sur Twitter. Le concours en question a été remporté, la promesse sera tenue. Les mini-réfrigéateurs officiels seront une réalité. Un jour ou l’autre.

En effet, Aaron Greenberg a déclaré à ses abonnés que Microsoft allait “poursuivre” le projet de mini-réfrigérateurs Xbox Series X. L’homme n’a pas donné plus de détails, nous ne connaissons donc ni le prix, ni la date de disponibilité, ni n’avons même un seul aperçu de ce réfrigérateur mais une chose est sûre : l’appareil sera parfait pour accompagner votre console, dans votre salon, dans votre chambre ou dans votre bureau. Et en version mini, ce sera plus simple qu’un réfrigérateur à taille réelle comme on a pu en voir dans les nombreux mèmes qui ont circulé sur le web.

Il est assez facile de comprendre pourquoi Microsoft a décidé de se lancer dans une opération de ce genre. Il s’agit là d’attirer l’attention du grand public pour écouler davantage de Xbox Series X/S, et éloigner certains indécis de la concurrente Sony PlayStation 5. Après tout, un mini-frigo peut tout à fait être perso comme un périphérique quelconque. Vous aurez en plus l’avantage d’avoir un produit utilisable au quotidien, que vous jouiez ou non. Et qui sait, peut-être durera-t-il plus longtemps que votre console.

Thanks to everyone who voted, this was down to the wire and thrilling to follow. Now that @Xbox won, we will move forward on our promise to make those Xbox Series X Mini Fridges. First one off the line will be filled with games & headed to our friends @Skittles of course! 💚🌈 https://t.co/xeeN8yLGV8

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 2, 2021