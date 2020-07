Xbox Series X : les jeux tiers et indépendants de la console avec des exclusivités temporaires

Microsoft dévoile le catalogue de jeux le plus large et diversifié de son histoire.

Will Tuttle, responsable des communications de la division Xbox au sein de Microsoft, dévoile les nombreux jeux tiers et indépendants qui vont nourrir la Xbox Series X pendant ses premiers mois de commercialisation et même plus : “Les contributions de nos partenaires n’ont jamais été aussi importantes et vous avez pu profiter de leur créativité avec les annonces en exclusivité mondiale de S.T.A.L.K.E.R. 2, Warhammer 40.000 : Darktide, Phantasy Star Online 2 : New Genesis et bien plus encore, en exclusivité sur les consoles Xbox. Nous avons aussi annoncé un solide partenariat entre Xbox et Bungie, conduisant à l’intégration de Destiny 2 dans le Xbox Game Pass cet automne avec un accès aux extensions précédentes et à la future expansion Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, sans aucun frais supplémentaire. Bungie proposera également Destiny 2 en version optimisée pour Xbox Series X en 4K et à 60 images par seconde. Bungie est l’un des nombreux studios de développement qui intégrera ses titres dans le Xbox Game Pass. Préparez-vous à un catalogue de jeux de plus de 100 titres sur Xbox Series X en fin d’année.”

Les jeux tiers de la Xbox Series X

The Gunk (Thunderful Publishing) : “Les créateurs de la franchise SteamWorld – la série d’action racontant les aventures de robots à vapeur qui a reçu plus de 100 prix et nominations – nous proposent un tout nouveau jeu, The Gunk. Embarquez pour une toute nouvelle aventure dans un monde vaste et exotique où vous rencontrerez des ennemis terrifiants et des énigmes complexes dans votre quête pour percer le mystère d’une planète oubliée“

Phantasy Star Online 2 New Genesis (Sega) : “Le RPG en ligne orienté action Phantasy Star Online 2, connu pour sa personnalisation de personnages sans précédent et son action trépidante, accueillera bientôt une nouvelle version” – Exclusivité temporaire

S.T.A.L.K.E.R. 2 (GSC Game World) : “La franchise PC récompensée et appréciée par des millions de joueurs fait ses débuts sur console de nouvelle génération avec S.T.A.L.K.E.R. 2 sur Xbox Series X. Découvrez un mélange unique de tir à la première personne, de simulation immersive et d’horreur” – Exclusivité temporaire

Tetris Effect Connected (Enhance) : “Un jeu original avec de tous nouveaux modes coopératifs et multijoueurs compétitifs en ligne et en local ! C’est Tetris comme vous ne l’avez jamais vu, entendu ou ressenti auparavant – une réinvention incroyablement prenante, unique et de toute beauté pourl’un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps” – Exclusivité temporaire

Warhammer 40.000 Darktide (Fatshark) : “Un nouveau jeu coopératif à quatre joueurs se déroulant dans la ruche Tertium. Combattez avec vos amis contre des hordes d’ennemis dans cette nouvelle aventure“

CrossfireX (Smilegate Entertainment) : “Une des franchises PC parmi les plus jouées en Asie arrive sur console dans un jeu de tir intense à la première personne offrant une variété d’expériences multijoueurs exaltantes et une campagne dans un style cinématographique qui explore le conflit global entre les deux plus importantes factions militaires privées du monde” – Exclusivité temporaire

Destiny 2 Au-delà de la Lumière (Bungie) : “Le prochain chapitre de l’univers science-fiction et d’action épique plébiscité par la critique. Rejoignez vos compagnons Gardiens et faites tomber l’empire à tout prix – même si cela implique de recourir aux Ténèbres elles-mêmes“

The Medium (Bloober Team) : “Découvrez un sombre mystère que seul un médium peut résoudre. Rendez-vous dans une station balnéaire quasi abandonnée et utilisez vos capacités psychiques uniques pour découvrir ses secrets inquiétants, résoudre des énigmes sur plusieurs plans, survivre à des rencontres avec des esprits sinistres et explorer deux réalités en même temps” – Exclusivité temporaire

The Outer Worlds Peril on Gorgon (Private Division, Obsidian Entertainment) : “Cette extension ajoute beaucoup de contenu à l’univers teinté d’humour noir de The Outer Worlds. Jouez à une toute nouvelle aventure qui vous emmènera dans l’astéroïde Gorgon pour enquêter sur l’origine mystérieuse d’Adrena-Time. Vous y trouverez de nouvelles armes et armures, des perks, des flaws, ainsi que la même liberté dans la résolution des problèmes qui a rendu le jeu original si gratifiant“

Balan Wonderworld (Square Enix) : “Un jeu de plate-formes et d’action fantastique ayant pour cadre le théâtre de Balan. Dirigé par un maestro énigmatique dénommé Balan, Emma et Leo, les stars du spectacle, utiliseront les capacités spéciales d’une multitude de costumes pour s’aventurer dans le monde étrange et imaginaire de Wonderworld. Ici, les souvenirs et les points de vue du monde réel se mêlent aux choses auxquelles les gens tiennent. Douze contes différents attendent notre duo dans le Wonderworld, chacun ayant ses propres particularités. Emma et Leo exploreront tous les coins de ces scènes labyrinthiques, remplies d’une myriade d’astuces et de pièges, pour aller au cœur de chaque histoire“

Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Square Enix) : “Ce titre suit le voyage périlleux d’un héros qui doit découvrir le mystère de son destin et sauver le royaume d’une obscurité menaçante avec l’aide d’une équipe charismatique de personnages bienveillants“

Echo Generation (Cococucumber) : “Un jeu d’aventure au tour par tour qui met en scène une bande de jeunes qui enquêtent sur des événements surnaturels dans leur petite ville. Accomplissez des quêtes, combattez des monstres et augmentez le niveau de votre groupe pour sauver votre ville natale du danger dans un récit héroïque d’aventures de jeunesse“

ExoMecha (TwistedRed) : “Un tout nouveau jeu de tir compétitif en ligne à la première personne et disponible gratuitement qui se déroule sur OMECHA, une nouvelle planète vierge aux environnements exotiques. Le titre vous offre une expérience de jeu impressionnante grâce à son style de jeu flexible, ses mécaniques, ses gadgets et capacités uniques et ses combats de boss. ExoMecha est une expérience immersive avec des batailles en équipe à grande échelle, un mode de jeu Battle Royale unique et un mode de jeu à objectifs“

Hello Neighbor 2 (tinyBuild Games – Eerie Guest) : “Un jeu d’horreur et d’infiltration dans lequel vous êtes traqué par une mystérieuse créature alors que vous essayez de retrouver M. Peterson (le voisin) qui a disparu après les événements du premier volet. Jouez contre une IA avancée et évolutive qui suit et s’adapte à chacun de vos mouvements“

Watch Dogs Legion (Ubisoft) : “Chaque personnage du monde ouvert est jouable et chacun a sa propre histoire, sa personnalité et ses compétences qui vous aideront à façonner votre propre équipe. Recrutez vos amis et rejoignez la lutte en multijoueur en ligne pour reprendre Londres dans des missions en coopération à quatre joueurs, des défis de fin de jeu, des modes et des événements spéciaux“

Les jeux indépendants de la Xbox Series X