Xbox Series X : les jeux de la console de Microsoft vont bientôt se montrer

Une présentation des jeux et des exclusivités de la Xbox Series X ne devrait pas trop tarder a être officialisée par l'éditeur américain Microsoft.

Malgré la tonne d’informations sur la Xbox Series X et ses caractéristiques techniques, ainsi que son design et sa manette, les fans de la marque au X vert en veulent encore plus et se demandent quand Microsoft va enfin faire un point sur les jeux de la console. Sur les réseaux sociaux, Phil Spencer, le directeur de la division Xbox au sein de la firme de Redmond, affiche encore et toujours une confiance totale envers la stratégie de ses équipes : “Nous avons évalué les plans pour partager des informations régulièrement sur la Xbox Series X jusqu’au lancement. L’équipe fait un excellent travail et s’adapte à la situation. Je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par les plans de Xbox que maintenant. Nous vous avons entendu, vous voulez de la transparence et l’authenticité. Nous prévoyons donc de continuer à montrer des choses de cette façon, la prochaine étape ne se fera pas trop attendre. Les jeux arrivent.”

Microsoft dépose le logo de la Xbox Series X

Si certaines personnes se moquaient du logo de la PS5 en parlant d’un manque d’originalité, celui de la Xbox Series X ne fait guère mieux en reprenant le fameux “X” du logo de la Xbox One X. On peut même d’ores et déjà parier que le “S” de la Xbox One S sera exactement le même pour la Xbox Series S. Si Microsoft ne l’a pas encore officialisé, l’élément visuel est protégé depuis peu suite à un dépôt recensé par la Justia (site spécialisé dans les informations juridiques).

Le SSD de la Xbox Series X sera aussi une révolution

Si la PS5 disposera du SSD le plus puissant et le plus rapide du marché, Microsoft est également fier du SSD de la Xbox Series X. Jason Ronald, director of program management chez Xbox, estime que c’est le “game changer” le plus important pour les développeurs : “Nous savions qu’avec la prochaine génération de Xbox, nous devions repenser et révolutionner l’architecture traditionnelle des consoles pour offrir des performances constantes, fiables et durables jamais vues auparavant dans les consoles de salon, sans aucun compromis. Alors que les générations de consoles précédentes ont été principalement définies par l’augmentation de l’innovation et des performances graphiques, les visions créatives des développeurs de jeux sont de plus en plus limitées par des contraintes techniques telles que les performances d’entrée/sortie. Avec la Xbox One X, nous avons atteint les limites supérieures des performances des disques durs traditionnels. Pour libérer la créativité des développeurs afin de créer des expériences de jeu transformatrices, nous savions que nous devions également investir dans les vitesses d’E/S et l’innovation au niveau du SSD (…) C’est ainsi qu’est née l’architecture Xbox Velocity, qui comprend notre SSD NVME, un bloc de décompression matériel dédié, notre nouvelle API DirectStorage qui fournit aux développeurs un accès direct de bas niveau au contrôleur NVME, et notre solution innovante Sampler Feedback Streaming qui agit comme un multiplicateur de la mémoire physique de la console. L’architecture Xbox Velocity a été conçue pour être la solution ultime pour le streaming des assets de jeu, offrant un niveau de performance bien au-delà des spécifications brutes du matériel, permettant aux développeurs d’éliminer virtuellement les temps de chargement et leur permettant d’offrir des mondes encore plus grands et plus immersifs, dynamiques et vivants, que les joueurs pourront explorer et apprécier.”