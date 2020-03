Xbox Series X : les caractéristiques techniques officielles de la nouvelle console de Microsoft

Microsoft mise sur la puissance, la vitesse et la compatibilité avec la Xbox Series X.

Après breux propos élogieux de Phil Spencer concernant la nouvelle génération de Xbox, la firme de Redmond a demandé à Jason Ronald, director of product management pour la Xbox Series X, Sebastien Nussbaum, corporate vice-president and senior fellow, semi-custom products and technologies chez AMD, Andrew Goossen, technical fellow pour la Xbox Series X chez Microsoft et Peggy Lo, principal program management lead pour la rétrocompatibilité, de prouver en quoi cette nouvelle machine était un monstre de puissance capable de mettre à mal la prochaine console de Sony.

Are you ready for the fastest, most powerful Xbox console ever? 💪 Take a closer look at the next-gen tech inside Xbox Series X. 👀 more on https://t.co/Nf3xumTcxw: https://t.co/igOuxEjbyr 📝 full details on @XboxWire: https://t.co/PXQpNw2UCq#PowerYourDreams pic.twitter.com/Hhsy4zeAbo — Xbox (@Xbox) March 16, 2020

Jeux en 4K et à 60 images par seconde, architecture console impressionnante et technologies de pointe, la Xbox Series X de Microsoft en impose : “Bien que la Xbox Series X impressionnera par son processeur graphique et continuera à montrer des avancées significatives comme le raytracing, nous ne pensons pas que les graphismes ou la résolution suffiront à définir ce que sera la nouvelle génération (…) Pour les développeurs, la console est devenue un terrain de jeu en ce qui concerne les innovations techniques. Pour la Xbox Series X, nous avons réussi le plus grand saut entre deux générations en termes de système sur une puce et nous pouvons en dire autant de l’interface de programmation applicative. C’est un honneur de pouvoir continuer à compter sur la confiance de Microsoft. La Xbox Series X sera le fer de lance de l’innovation technique de cette génération et cette innovation restera à la pointe, grâce à l’écosystème DirectX (…) Si le processeur principal est le cerveau de la console et le processeur graphique son cœur, vous pouvez considérer que la Xbox Velocity Architecture est son âme. Cette dernière représente bien plus que des temps de chargement raccourcis, c’est l’un des composants les plus innovants de notre nouvelle machine. Il s’agit de révolutionner la manière même dont les jeux seront conçus, en permettant aux développeurs de créer des mondes plus grands et plus immersifs encore. Les joueuses et les joueurs les plus compétitifs ont besoin que le jeu leur réponde au doigt et à l’œil. L’équipe Xbox a analysé la chose point par point : de la manette à la console et de la console à l’écran. Nous avons fait le maximum pour réduire cette latence afin de vous proposer la meilleure expérience possible sur Xbox (…) L’équipe de développement est venue nous voir pour nous présenter la Xbox Series X et nous demander ce qu’il était envisageable de faire avec cette puissance supplémentaire. La Xbox One X, c’était déjà un nouveau terrain de jeu pour nous et un challenge. Avec la Xbox Series X, on change de dimension, ce n’est plus un terrain de jeu, c’est un parc d’attractions !”

Les caractéristiques techniques de la Xbox Series X

CPU : 8 cœurs cadencés à 3,8 GHz (3,66 GHz sans technologie SMT) CPU Custom Zen 2

GPU : 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1,825 GHz Custom RDNA 2 GPU

Taille du Die (circuit intégré) : 360,45 mm²

Processeur : 7 nm enhanced

Mémoire vive : 16 Go GDDR6 w/ 320 mb bus

Bande passante de la mémoire : 10 Go à 560 Go/s, 6 Go à 336 Go/s

Stockage interne : 1 To Custom NVME SSD

Opérations d’entrée et de sortie par seconde : 2,4 Go/s (Direct), 4,8 Go/s (compressé, avec décompression du hardware)

Stockage supplémentaire : Carte de 1 To (correspondant parfaitement au stockage interne)

Stockage externe : Compatibilité avec les disques durs externes en USB 3.2

Lecteur optique : 4K UHD compatible Blu-ray

Performance visée : 4K à 60 images par seconde, potentiellement jusqu’à 120 fps



Xbox Series X : taille, poids et connectique

La nouvelle Xbox de Microsoft disposera de deux sorties HDMI 2.1, trois sorties USB 3.2, un port Ethernet, un port d’extension de stockage et une entrée d’alimentation. Au niveau de ses dimensions, elle fait du 15,1 x 15,1 x 30 cm (6,86 L en volume) pour 4,45 kg.

Microsoft veut exploser la latence avec la Xbox Series X

Que cela soit grâce à la manette et la console, la latence est le nouveau mot interdit de Microsoft : “La nouvelle manette compile et transmet ces informations avant que le jeu n’en ait besoin. En résulte une arrivée juste à temps de ces informations, que l’équipe a appelée Dynamic Latency Input. La console est désormais synchronisée avec la manette de manière plus précise, que ce soit pour les entrées digitales ou analogiques. L’entrée la plus récente arrive à la console avant que le jeu ne la réclame et la latence de la manette est drastiquement réduite. De plus, toutes ces améliorations ne viennent pas sacrifier la batterie de la manette (…) L’équipe a repensé le système d’entrée pour s’assurer que les jeux aient accès aux informations plus rapidement, tout en éliminant les délais qui pouvaient être occasionnés quand le jeu avait lui-même beaucoup d’informations à traiter et devait user des ressources de la console. Les développeurs peuvent maintenant optimiser la latence de leur moteur de jeu. La console peut connaître les entrées correspondant à chaque image envoyée via HDMI. Pour la première fois, les développeurs peuvent quantifier et affiner la latence pendant le développement d’un jeu, sans avoir recours à une caméra grande vitesse. En séparant les canaux de rendu et d’entrée, la Xbox Series X supporte 120 images par seconde. Les jeux peuvent donc doubler leur nombre d’images par seconde, ce qui divise par deux leur latence.”

Temps de transmission vers l’écran : Le HDMI 2.1 est compatible 4K à 120Hz, ce qui permet de réduire le temps de transmission d’une image de 16,6 millisecondes à 8,3 millisecondes, sans sacrifier la résolution. Cette amélioration en termes de latence est automatique sur les écrans compatibles et profite à tous les jeux, quel que soit leur nombre d’images par seconde

Variable Refresh Rate (VRR) : Quand un jeu manque certaines images, le VRR traite la chose avec la plus faible latence possible. Les écrans 120Hz compatibles VRR possèdent une grande fenêtre de tir qui permet d’obtenir des performances au-dessus de 40 images par seconde, sans déchirement de l’image

Latence inhérente à l’écran : Grâce au Automatic Low Latency Mode (ALLM), la Xbox Series X peut faire en sorte que votre écran active automatiquement le mode jeu

Câble HDMI ultra-rapide : Un câble HDMI ultra-rapide sera fourni avec la Xbox Series X, pour s’assurer que les joueuses et les joueurs puissent profiter de la meilleure expérience possible s’ils disposent d’un écran compatible HDMI 2.1

La manette de la Xbox Series X

“Les équipes en charge de la conception des manettes, de la Xbox à la Xbox One S, en passant par la Xbox 360 et la Xbox One, ont toujours su créer des périphériques à la pointe de l’innovation. De nouvelles étapes furent franchies avec la Manette Adaptative et la Manette Elite en termes de performance, de fonctionnalités, de qualité et d’accessibilité. L’arrivée de la nouvelle génération devait faire honneur à ce patrimoine. La Xbox Series X se définit par sa vitesse, la compatibilité entre les différentes générations et sa puissance, capable de créer des expériences plus immersives. L’équipe Xbox se devait de créer une manette au service de ces promesses, en gardant à l’esprit que la moindre des petites améliorations pouvait avoir un réel impact. Mais étant donné la popularité de la manette actuelle auprès de la communauté, il ne fallait pas non plus changer pour changer. Il fallait partir de la manette Xbox One et la faire évoluer de manière subtile tout en préservant la mémoire musculaire des joueuses et des joueurs l’ayant connu depuis des années.”