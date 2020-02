Xbox Series X : la technologie Smart Delivery sera compatible avec les jeux physiques et numériques

Le Smart Delivery de la Xbox Series X de Microsoft fonctionnera aussi bien pour les jeux au format physique, que les jeux au format dématérialisé.

En révélant les principales caractéristiques de la Xbox Series X, Phil Spencer de Microsoft a également mis en lumière Smart Delivery, une technologie qui permet aux joueurs d’acheter un titre une seule fois (sur Xbox One ou XSX) pour obtenir la version du jeu adaptée à la console sur laquelle il joue. Le but est ainsi de favoriser une transition fluide entre les deux machines de la firme de Redmond. En plus de la rendre disponible pour tous les développeurs et éditeurs, la technologie Smart Delivery sera accessible à la fois pour les jeux Xbox physiques et numériques. Néanmoins, on ne sait pas dans l’immédiat si Smart Delivery s’appliquera également pour les jeux Xbox Play Anywhere (une version dématérialisée compatible à la fois sur Xbox One et Windows 10 sans frais supplémentaire). L’éditeur américain se contente d’ailleurs de dire : “Nous sommes impatients de partager plus de détails à l’avenir“. Rendez-vous à l’E3 2020 pour en savoir plus, même si certaines rumeurs laissent entendre que Microsoft pourrait faire une conférence avant le salon américain.

Le programme de Microsoft pour la Game Developers Conference 2020

Si Sony a décidé de ne pas venir à San Francisco pour la GDC en mars prochain à cause du coronavirus, Microsoft ne semble pas être inquiet pour la santé de ses employés et espère bien continuer à montrer ses ambitions pour la nouvelle génération de consoles avec un programme riche en nouveautés techniques, en cloud et en accessibilité : “Cette année, nous mélangeons un peu les choses. Nous avons invité plusieurs de nos studios de jeux vidéo first party à nous rejoindre et à partager les coulisses de certaines de leurs décisions en matière de conception et de développement. De plus, nous disposerons d’experts de tous les outils de développement, services en ligne et plateformes en partenariat avec nos studios pour approfondir les dernières nouveautés technologiques.”